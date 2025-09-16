Festival L’Boulevard 2025 : Casablanca annonce un programme au rythme des musiques urbaines

Du 18 au 21 septembre 2025, le stade du RUC à Casablanca s’apprête à vibrer au son de la 23e édition du festival L’Boulevard. Rendez-vous incontournable de la scène musicale marocaine, cet événement promet une programmation explosive mêlant rap, metal, électro et fusion, avec en tête d’affiche la venue exceptionnelle du groupe suédois Katatonia.

Depuis sa création en 1999 par Mohamed Merhari et Hicham Bahou, L’Boulevard s’est imposé comme l’événement phare des musiques alternatives au Maroc. Véritable laboratoire de talents, ce festival a contribué à révéler des générations d’artistes qui ont marqué la scène musicale marocaine, de Don Bigg à H-Kayne, en passant par Fnaïre ou encore Hoba Hoba Spirit.

L’esprit du festival reste fidèle à ses origines : donner une voix aux artistes émergents tout en invitant des figures nationales et internationales de renom. Cette philosophie en fait aujourd’hui l’un des rendez-vous culturels les plus attendus de l’année dans la métropole économique du Royaume.

Une programmation éclectique et audacieuse

L’édition 2025 sera marquée par un hommage au death metal le samedi 20 septembre, avec notamment la participation de Katatonia, figures légendaires du progressive metal suédois. Cette venue exceptionnelle représente un coup de maître pour les organisateurs, qui offrent au public marocain l’opportunité de découvrir l’un des groupes les plus influents de la scène metal européenne.

Formé en 1991, Katatonia s’est forgé une réputation mondiale grâce à son approche unique mêlant mélancolie, atmosphères sombres et mélodies envoûtantes. Le groupe, mené par Jonas Renkse au chant et Anders Nyström à la guitare, apportera sa maîtrise technique et son univers introspectif sur la scène casablancaise.

Le jeudi 18 septembre, le festival ouvrira avec le premier volet du L’Boultech, consacré aux musiques électroniques et urbaines. Cette soirée d’inauguration mettra en avant le rappeur marocain Loun qui lancera les hostilités, suivi sur scène par Hari, autre figure montante du rap national.

Cette programmation reflète l’évolution du festival, qui s’adapte aux nouvelles tendances musicales tout en conservant son ADN urbain et alternatif.

Une clôture fusion avec Zar Electric

Pour clôre cette édition en beauté, le dimanche 21 septembre, le groupe maroco-français Zar Electric, fer de lance de l’afro-electro, est programmé en clôture. Ce choix illustre parfaitement l’esprit de L’Boulevard : célébrer la fusion des cultures et des genres musicaux, mêlant rythmes traditionnels et textures électroniques contemporaines.

Le Tremplin : Vitrine de la nouvelle génération

Le fameux Tremplin L’Boulevard a révélé la liste des 15 groupes retenus cette année. Sur 340 candidatures reçues, 309 concernaient la catégorie rap/hip-hop, confirmant l’essor spectaculaire de ce mouvement auprès de la jeunesse marocaine. Cette prédominance témoigne de la vitalité exceptionnelle de la scène rap marocaine et de son ancrage profond dans la culture urbaine du pays.

Les artistes sélectionnés viennent de toutes les régions du Royaume : d’Agadir à Nador, de Casablanca à Laâyoune, en passant par Taroudant, Ouarzazate ou encore Oujda. Cette représentation nationale illustre la démocratisation de la création musicale et l’émergence de talents dans l’ensemble du territoire marocain.

Les groupes en compétition

La sélection 2025 se répartit ainsi :

Rap/Hip-Hop (7 groupes) : La catégorie dominante avec des artistes représentant la nouvelle garde du rap marocain.

Fusion/Autres musiques actuelles (4 projets) : Des propositions créatives mêlant influences traditionnelles et sonorités contemporaines.

Rock/Metal (4 groupes) : The Sexophones et New Hate (Casablanca), Band 17 (Rabat) et Manic Attack (Témara) porteront les couleurs du rock et du metal marocain.

Le premier et le deuxième de chaque catégorie recevront respectivement 10.000 et 5.000 dirhams, en plus d’une semaine de formation professionnelle et d’un enregistrement au Studio Hiba. Ces récompenses s’inscrivent dans une démarche d’accompagnement global des artistes émergents, de la formation à la diffusion.

Avec 30.000 festivaliers réunis en 2023, L’Boulevard génère un impact économique considérable pour Casablanca. Au-delà des retombées financières, le festival contribue au rayonnement culturel de la ville et du Maroc, attirant des médias et des professionnels de l’industrie musicale de tout le Maghreb et d’Europe.

Le festival s’accompagne également de l’initiative Sbagha Bagha, qui transforme les murs de Casablanca en galeries d’art urbain, offrant aux graffeurs une plateforme d’expression légale et créative.

Le festival L’Boulevard 2025 se déroulera du 18 au 21 septembre au stade du RUC à Casablanca. Plus d’informations sur le site officiel boulevard.ma