Festival international de la bande dessinée d’Alger : La 17e édition s’ouvre dans quelques jours

À quelques jours de l’ouverture de sa 17e édition, le Festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA) s’apprête une nouvelle fois à transformer la capitale algérienne en carrefour de la création graphique. Du 1er au 5 octobre 2025, l’Office Riadh El Feth accueillera cette manifestation devenue incontournable dans le paysage culturel maghrébin et méditerranéen.

Depuis sa création en 2008, le FIBDA s’est imposé comme un rendez-vous unique en son genre dans la région. Cette manifestation célèbre chaque année la richesse et la diversité de la bande dessinée, créant des ponts entre les cultures méditerranéennes et africaines. Le festival est né d’une volonté de promouvoir le neuvième art comme forme d’expression artistique à part entière en Algérie, valorisant autant la création locale émergente que les talents internationaux reconnus.

L’événement a rapidement trouvé sa place dans le paysage culturel algérois en s’installant à l’Office Riadh El Feth, lieu symbolique qui offre un cadre prestigieux aux rencontres entre auteurs, éditeurs et amateurs de bande dessinée. Cette approche inclusive reflète l’ambition de faire d’Alger un carrefour créatif où se mélangent les influences européennes, maghrébines et africaines.

Une programmation pluridisciplinaire en constante évolution

Au fil des années, le FIBDA a développé une formule qui dépasse largement les simples expositions. Le festival propose désormais conférences, ateliers de formation, rencontres avec les auteurs, concours pour jeunes talents et projections de films d’animation. Cette approche pluridisciplinaire permet de toucher un public varié, des néophytes aux connaisseurs les plus avertis.

Une attention particulière est accordée à la formation des jeunes créateurs algériens, avec l’organisation régulière de masterclasses animées par des auteurs de renom international. Cette dimension pédagogique contribue activement à l’émergence d’une nouvelle génération de dessinateurs et scénaristes algériens qui commencent à se faire remarquer sur la scène internationale.

Un rayonnement méditerranéen confirmé

Le FIBDA s’est progressivement affirmé comme une plateforme d’échanges. Le festival invite régulièrement des auteurs européens, particulièrement français, belges et italiens, créant un dialogue fructueux avec les créateurs du Maghreb et d’Afrique subsaharienne.

Cette ouverture internationale a permis au festival de gagner en notoriété et de devenir un événement attendu dans le calendrier de la bande dessinée francophone. Les maisons d’édition européennes y voient désormais une opportunité de découvrir de nouveaux talents et d’explorer un marché en pleine expansion.

Cette 17e édition marque la maturité du festival. Après les éditions marquées par les contraintes sanitaires, cette nouvelle mouture s’annonce particulièrement dynamique. Les organisateurs promettent un équilibre entre tradition artisanale et innovations technologiques, avec une attention particulière portée aux nouveaux formats de création graphique.

Le festival travaille également à renforcer sa dimension africaine, cherchant à créer des synergies avec d’autres pays du continent où la bande dessinée connaît un développement notable, comme le Maroc, la Tunisie ou le Sénégal.

L’édition 2025 : maturité et innovation

Le FIBDA fait face aujourd’hui à plusieurs enjeux cruciaux. Il doit continuer à soutenir l’émergence d’une industrie de la bande dessinée algérienne encore fragile, dans un contexte où les circuits de distribution demeurent limités. Parallèlement, il s’efforce de séduire un public jeune souvent plus attiré par les contenus numériques que par la lecture traditionnelle.

Ces défis font du festival un véritable laboratoire créatif où se dessinent les contours de la bande dessinée africaine de demain. Son succès continu témoigne de l’appétit du public algérien pour cette forme d’expression artistique et de sa volonté de participer aux grands mouvements culturels contemporains.

En transformant Alger en capitale de la bande dessinée, le FIBDA contribue à l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes qui enrichissent le patrimoine graphique mondial de leurs histoires et de leur vision du monde. Cette 17e édition confirme la vitalité d’un événement devenu incontournable dans le paysage culturel algérien et méditerranéen.

La 17e édition du FIBDA se déroule du 1er au 5 octobre 2025 à l’Office Riadh El Feth, Alger. L’entrée est libre et ouverte à tous les publics.