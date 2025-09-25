Maghreb : l’Algérie en tête du classement économique Global Attractiveness Index 2025

L’Algérie confirme son statut de puissance économique émergente en se hissant parmi les trois pays africains les plus attractifs pour les investisseurs internationaux, selon le Global Attractiveness Index 2025 du cabinet italien The European House – Ambrosetti. Ce classement prestigieux place le pays en position de leader incontestée au Maghreb et renforce son attractivité sur la scène économique internationale.

Dans ce rapport qui analyse 146 économies représentant 94% de la population mondiale et 98% du PIB global, l’Algérie décroche la 78e place mondiale avec un score de 30,0 points. Cette performance marque une amélioration notable par rapport à 2024, où le pays occupait la 79e position avec un score de 27,6 points.

Au niveau régional, l’écart avec les autres pays du Maghreb est significatif. L’Algérie devance nettement le Maroc qui se classe 85e avec 27,5 points, soit un écart de 2,5 points. La Tunisie, quant à elle, occupe une position plus distante à la 101e place avec 23,0 points. Cette performance consacre l’Algérie comme la première puissance économique attractive du Maghreb, avec une avance confortable sur ses voisins.

Cette progression de l’Algérie s’inscrit dans un contexte africain particulièrement sélectif. Selon le rapport, « seules l’Algérie, les îles Maurice et l’Égypte se situent dans la catégorie de l’«Attractivité moyenne» (30 à 60 points) regroupant 63 pays cette année, contre 4 pays à forte attractivité (80 à 100), 12 pays à bonne attractivité (60 à 80) et 67 pays à faible attractivité (0 à 30). »

Les fondements de cette attractivité

L’indice Global Attractiveness mesure l’attractivité des pays selon quatre macro-domaines : l’Ouverture, l’Innovation, l’Efficacité et la Dotation. Il prend également en compte trois aspects complémentaires : la Dynamique, la Durabilité et l’Orientation Future.

Pour l’Algérie, cette performance reflète « le dynamisme de l’économie nationale« , comme le souligne le rapport. Le pays bénéficie notamment d’un indice de Dynamique particulièrement favorable, se classant 19e mondial dans cette catégorie. Cette position témoigne de la capacité du pays à évoluer rapidement et à s’adapter aux transformations économiques mondiales. une reconnaissance aussi pour la politique actuelle de diversification menée par le Président Tebboune.

Cette reconnaissance par un institut de recherche européen prestigieux confirme la trajectoire positive de l’économie algérienne et sa capacité à attirer les capitaux internationaux dans un environnement économique mondial de plus en plus concurrentiel, tout en consolidant sa position dominante dans l’espace maghrébin.