Expulsions illégales de réfugiés soudanais : l’Égypte sur le banc des accusés

D’après un rapport publié par Amnesty International, le 18 juin 2024, l’Égypte se livre à des arrestations arbitraires massives et à des expulsions illégales de réfugiés soudanais. Ces derniers, fuyant la guerre dans leur pays, se voient contraints de retourner dans une zone en proie au conflit, en violation flagrante du droit international.

Plus de 500 000 réfugiés soudanais ont franchi la frontière égyptienne depuis le début des hostilités au Soudan le 15 avril 2023. Face à cet afflux, les autorités égyptiennes, en lieu et place de respecter leurs obligations d’asile, mènent une campagne de répression contre ces réfugiés vulnérables.

Arrestations arbitraires et expulsions illégales

Tchérina Jerolon, responsable du programme « Conflits, migrations et justice » à Amnesty France, tire la sonnette d’alarme. « Ces arrestations arbitraires et ces expulsions illégales constituent des violations flagrantes du droit international et des droits humains fondamentaux. L’Égypte doit immédiatement mettre fin à ces pratiques et garantir la protection des réfugiés soudanais sur son territoire ».

Le rapport d’Amnesty International documente des cas précis d’arrestations violentes, de détention arbitraire dans des conditions inhumaines et d’expulsions sommaires vers le Soudan. Les réfugiés expulsés n’ont aucune possibilité de demander l’asile ou de contester leur expulsion. L’organisation humanitaire appelle les autorités égyptiennes à respecter leurs obligations internationales et à cesser ces pratiques inhumaines.

Appel à protéger les réfugiés soudanais

Elle exhorte également la communauté internationale à prendre des mesures pour protéger les réfugiés soudanais et à faire pression sur l’Égypte pour qu’elle respecte ses engagements. En plus des violations des droits humains, les expulsions illégales de réfugiés soudanais par l’Égypte aggravent la situation humanitaire catastrophique au Soudan. Le pays est déjà en proie à un conflit armé, à une crise économique et à une famine.

Le retour forcé de réfugiés dans ces conditions ne peut, selon les défenseurs des droits de l’homme, qu’exacerber les souffrances de la population. La communauté internationale appelle les autorités égyptiennes à mettre fin à leur campagne de répression et à garantir la sécurité et la dignité des réfugiés sur son territoire. Elle insiste sur la nécessité de protéger les réfugiés soudanais et de faire en sorte que leurs droits fondamentaux soient respectés.