Éthiopie : le méga-barrage de la Renaissance entre fierté nationale et tensions régionales

Fidele K

Lecture 3 min.
Grand Barrage de la Renaissance en Ethiopie
Grand Barrage de la Renaissance en Ethiopie

L’Éthiopie a inauguré mardi 9 septembre son Grand barrage de la Renaissance (GERD), le plus vaste ouvrage hydroélectrique d’Afrique. Symbole de fierté nationale et d’espoir de développement, il doit doubler la production énergétique du pays et renforcer son rôle régional. Mais pour l’Égypte, dépendante du Nil pour sa survie, le barrage représente une menace existentielle. Entre ambitions éthiopiennes et inquiétudes en aval, ce projet devient un foyer de tensions régionales autour de l’eau et de la souveraineté.

Après quatorze années de travaux colossaux, l’Éthiopie a inauguré ce mardi 9 septembre 2025 son Grand barrage de la Renaissance (GERD) sur le Nil Bleu. Présenté comme le plus grand ouvrage hydroélectrique d’Afrique, il symbolise pour Addis-Abeba une victoire historique et un levier de développement. Mais ce projet, célébré en grande pompe, continue de susciter l’inquiétude de ses voisins, en premier lieu l’Égypte.

Une inauguration historique pour l’Afrique

Dressé à Guba, dans l’ouest du pays, l’ouvrage impressionne : 1,8 kilomètre de long, 170 mètres de haut, et une capacité de stockage de 74 milliards de m³ d’eau. Construit pour un coût estimé à 4 milliards de dollars, il pourra produire jusqu’à 5 150 mégawatts, soit plus du double de l’électricité actuellement générée en Éthiopie.

Entouré de plusieurs chefs d’État alliés, le Premier ministre Abiy Ahmed a salué une « grande réussite pour toutes les populations noires » et un pas décisif vers la souveraineté énergétique. Pour un pays où près de la moitié des habitants n’ont pas accès à l’électricité, le GERD incarne une véritable révolution.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Le barrage de la Renaissance : un Nil sous tension entre l’Éthiopie et l’Égypte

Un moteur de développement régional

Le gouvernement prévoit de doubler sa production nationale et d’exporter de l’électricité vers ses voisins, générant jusqu’à un milliard de dollars par an. Déjà, le Soudan du Sud a annoncé vouloir signer un accord d’achat. Les autorités éthiopiennes espèrent ainsi transformer le barrage en moteur d’intégration régionale et en vitrine de leur modernité.
Le GERD est aussi l’un des rares sujets qui fait consensus dans une Éthiopie fracturée par les conflits, notamment dans les régions de l’Amhara et de l’Oromia. Il symbolise un projet national fédérateur, porté par des générations d’ingénieurs et de travailleurs.

Mais si l’ouvrage est acclamé à Addis-Abeba, il est dénoncé au Caire. L’Égypte, qui dépend du Nil pour 97 % de ses besoins en eau, redoute que la mise en service du barrage ne réduise ses ressources hydriques. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a saisi le Conseil de sécurité de l’ONU, dénonçant une « mesure unilatérale » et une « menace existentielle ». Le Caire affirme se réserver le droit de prendre « toutes les mesures » permises par le droit international.

Le Soudan, également concerné par les débits du Nil Bleu, observe la situation avec prudence, oscillant entre coopération énergétique et inquiétude pour son approvisionnement en eau.

Un avenir encore incertain

Malgré les assurances d’Abiy Ahmed affirmant que « le barrage n’affectera pas le développement des pays en aval », le GERD reste un sujet explosif dans la Corne de l’Afrique. Symbole de souveraineté et d’espoir pour les Éthiopiens, il est perçu par l’Égypte comme une menace vitale.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Fidèle K est journaliste et rédactrice spécialisée, passionné par l'Afrique et ses dynamiques politiques, culturelles et sociales. A travers ses articles pour Afrik, elle met en lumière les enjeux et les réalités du continent avec précision et engagement.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Grand Barrage de la Renaissance en Ethiopie

Le barrage de la Renaissance : un Nil sous tension entre l’Éthiopie et l’Égypte

Le fleuve Nil, artère vitale de l'Afrique du Nord-Est depuis des millénaires, est aujourd'hui au cœur d'une confrontation géopolitique majeure. Le Grand Barrage de...
Réchauffement climatique

L’Afrique réaffirme son leadership climatique : ouverture de la 13e Conférence sur le changement climatique et le développement à Addis-Abeba

Alors que les catastrophes climatiques ont affecté plus de 110 millions d'Africains en 2024, la capitale éthiopienne accueille depuis le 5 septembre 2025 la...
The Weeknd

The Weeknd annonce son grand retour au Stade de France le 10 juillet 2026

Trois ans après avoir conquis le public français, la superstar canadienne d'origine éthiopienne fait son retour triomphal avec l'extension de sa tournée record "After...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES AOUT 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025