Éthiopie : le FMI approuve une partie de prêt de 341 millions de dollars

Un accord de facilité élargie de crédit a été conclu entre Addis-Abeba et le FMI. L’objectif est de soutenir l’Éthiopie qui cherche à pallier ses déséquilibres macroéconomiques, rétablir la stabilité de sa dette et poser les bases d’une croissance plus inclusive soutenue par le secteur privé.

C’est dans cette optique que le Conseil d’administration du Fonds monétaire international a communiqué l’approbation du décaissement d’une tranche de prêt s’élevant à 340,7 millions de dollars au profit de l’Éthiopie. Cela fait suite à la première revue d’un accord de facilité élargie de crédit (FEC) de 3,4 milliards USD signé fin juillet.

« Les autorités éthiopiennes ont fait preuve d’un engagement fort à l’égard de leur programme de réformes économiques. La mise en œuvre de ces réformes soutenues par la FEC progresse bien » révèle le FMI qui poursuit en indiquant que « tous les critères de performance quantitatifs et 4 des 5 critères structurels de la 1ère revue de l’accord de facilité élargie de crédit ont été remplis ».

Restructuration de la dette

Les progrès accomplis dans la transition vers le nouveau régime de change, qui ont grandement contribué à réduire les marges entre le taux de change officiel et celui du marché parallèle à des niveaux faibles. D’autres progrès sont aussi notés; dans les pourparlers sur la restructuration de la dette au titre du Cadre commun du G20, de quoi ravir le FMI qui affirme que les autorités éthiopiennes s’emploient à trouver un accord avec les créanciers officiels avant la 2ème revue de l’accord de facilité élargie de crédit.

Des recommandations ont aussi été formulées par l’institution internationale entre autres, à l’Éthiopie d’étendre les filets de sécurité sociale pour soulager les personnes vulnérables du poids des réformes. Soutenir la mobilisation des recettes intérieures et maintenir les reformes structurelles dans le secteur des entreprises pour créer plus de flexibilité sur les dépenses d’investissement dans le développement et le domaine social.