Éruption du Nyamulagira : Goma en vigilance

Depuis le dimanche 13 octobre 2024, le volcan Nyamulagira, situé à l’ouest de la province volcanique des Virunga en République Démocratique du Congo, est en éruption. Considéré comme l’un des plus actifs d’Afrique, ce volcan libère des coulées de lave visibles à plusieurs kilomètres.

Alors que la ville de Goma observe une lueur rougeoyante au sommet du volcan, les autorités s’assurent que la population n’encourt pas de menace directe. Cependant, des précautions sanitaires s’imposent pour éviter tout danger lié à cette intense activité volcanique.

Une éruption impressionnante mais sans danger immédiat

L’Observatoire Volcanologique de Goma (OVG) a confirmé que l’éruption du Nyamulagira a débuté dans la soirée du 13 octobre 2024. Des images satellites montrent la formation de trois coulées de lave, la plus importante ayant déjà parcouru près de 7 kilomètres sur les flancs nord, ouest et sud-ouest du volcan. Heureusement, cette lave se dirige vers le parc des Virunga, loin des zones habitées.

Charles Balagizi, directeur scientifique de l’OVG, a tenu à rassurer la population de Goma : « La lave ne représente pas de danger pour les habitants, car elle ne se dirige pas vers la ville. Il est essentiel de rester vigilant et de suivre les consignes de sécurité. »

La population de Goma sous haute vigilance

Bien que Goma ne soit pas directement menacée par les coulées de lave, la population doit suivre plusieurs recommandations pour éviter les risques liés aux scories et aux cendres volcaniques. Les autorités locales appellent à des mesures strictes d’hygiène, notamment à éviter de boire de l’eau de pluie, à bien laver les fruits et légumes avant de les consommer, et à couvrir les aliments pendant la cuisson pour éviter toute contamination.

L’éruption du Nyamulagira peut provoquer la dispersion de cendres fines, appelées scories, qui, en se déposant sur les surfaces, peuvent contaminer les aliments ou l’eau de pluie. Les particules toxiques présentes dans ces cendres représentent un danger pour la santé si les gens ne les éliminent pas correctement.

Un volcan actif sous haute surveillance

Culminant à 3058 mètres d’altitude, le Nyamulagira constitue un volcan bouclier situé dans la dépression du rift, à l’extrémité ouest de la chaîne volcanique des Virunga. Il possède une caldeira impressionnante de 2 x 2,3 km et plus de 100 cônes adventifs dispersés le long de ses flancs. En tant que volcan le plus actif d’Afrique, il entre régulièrement en éruption, mais l’OVG surveille son activité de manière constante.

Le Nyamulagira n’est pas à son premier coup d’éclat. Ce volcan est bien connu pour ses coulées de lave spectaculaires, qui restent généralement confinées dans des zones non habitées, contrairement à son voisin, le Nyiragongo, tristement célèbre pour ses éruptions dévastatrices qui ont déjà touché Goma.