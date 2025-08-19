En RDC, mobilisation générale pour le réseau routier

Maceo Ouitona

Lecture 5 min.
RDC - Routes

Les économies africaines souffrent d’un déficit important sur le front des infrastructures de transport. Réseaux ferrés, ports, et surtout routes : leur vétusté engendre des surcoûts qui nuisent tant à la compétitivité des acteurs africains qu’au bien-être des populations. Particulièrement concernée, la République démocratique du Congo (RDC) dispose d’un réseau routier de 156 000 kilomètres, dont seulement 4 000 sont asphaltés : le gouvernement s’est engagé à le moderniser. La récente inauguration du premier échangeur routier de Kolwezi, construit par le Groupe Forrest International, démontre que les choses pourraient bientôt changer.

Les infrastructures de transport demeurent l’un des principaux freins à l’expansion économique de l’Afrique, selon de nombreux experts. Routes sous-dimensionnées ou dégradées (la moitié ne sont pas pavées), réseaux ferrés vieillissants, ports peu développés : selon la Banque mondiale, ces lacunes réduisent la productivité de l’Afrique jusqu’à 40 %.

Les infrastructures de transport, talon d’Achille des économies africaines

Les coûts de transport en Afrique sont 63 % plus élevés que dans les pays industrialisés : ils représentent entre 30 % et 50 % de la valeur totale des exportations du continent, contre une moyenne de 17 % dans d’autres pays émergents. Ces surcoûts pénalisent à la fois le commerce intra-africain et la compétitivité des entreprises du continent sur le marché mondial. L’économie locale pâtit également de l’insuffisance des liaisons entre les villes et les zones rurales, et d’infrastructures urbaines inadéquates et vieillissantes. « Des villes comme Lagos, Nairobi et Kinshasa souffrent quotidiennement de congestion, de transports publics inefficaces et d’un taux élevé d’accidents », écrit le spécialiste en mobilité Ayodeji Stephen.

Dans un contexte de croissance économique soutenue, l’Afrique doit mobiliser l’investissement public et privé pour améliorer ses infrastructures de transport. Le défi est de taille, mais atteignable, et pourrait générer de nombreux bénéfices : une augmentation du PIB et des revenus des populations ; une fluidification des échanges, une meilleure connectivité et des gains de temps pour les marchandises comme pour les personnes ; une stimulation du commerce, à toutes les échelles ; une incitation à investir dans les chaînes de valeur industrielles et agricoles ou encore un meilleur accès aux produits de première nécessité et aux soins médicaux.

La RDC illustre bien ces défis : sa superficie et son important couvert forestier lui imposent de disposer d’infrastructures de transport efficaces. Or, son réseau routier de 156 000 kilomètres est largement obsolète, avec seulement 4 000 kilomètres de routes asphaltées (2,5 % du total). Dans de nombreuses zones, traverser quelques centaines de kilomètres peut prendre des jours, voire des semaines. C’est notamment le cas des corridors du sud, vers l’Angola et la Zambie, et de l’est, vers la Tanzanie et le Burundi.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
RDC : Moïse Katumbi en croisade contre le pouvoir de Tshisekedi et les dérives du gouvernement

Les pouvoirs publics de la RDC déterminés à agir

Le gouvernement congolais a visiblement pleinement conscience de ces enjeux. Les infrastructures routières figurent d’ailleurs en bonne place dans le programme d’investissement prioritaire 2024-2028 du pays. « Le plus grand défi que nous avons, c’est la relance des routes », a déclaré Adolphe Muzito, nouveau ministre du Budget et ancien Premier ministre, lors de sa cérémonie d’investiture, en août 2025.

Parmi les priorités figure la résorption du déficit du Foner (Fonds national d’entretien routier), l’organisme public chargé de mobiliser des ressources financières pour entretenir les routes. La fraude le prive, en effet, des deux tiers de ses revenus, issus d’une redevance sur les produits pétroliers. Au-delà, le gouvernement souhaite stimuler l’investissement privé pour la réfection et la construction d’infrastructures routières.

Des échangeurs routiers modernes à Kolwezi, fruits d’une expertise locale

Or, la RDC dispose dans ce secteur de compétences locales éprouvées, favorables à des partenariats publics-privés féconds. En témoigne la récente inauguration, par le président de la RDC Félix Tshisekedi, du premier échangeur routier de Kolwezi, le plus grand du pays. L’Entreprise Générale Malta Forrest (EGMF) a construit cet ouvrage d’art de 2,5 kilomètres de chaussées bitumées, doté de deux ponts — dont un de 57 mètres de haut — et de 154 lampadaires solaires installés par Congo Energy. Ces deux entités font partie du Groupe Forrest International, une société congolaise par ses capitaux, ses dirigeants et ses salariés.

Un « symbole d’ambition nationale », pour le PDG du Groupe Forrest International

« Cet échangeur est bien plus qu’un ouvrage d’art ; c’est un symbole d’ambition nationale et de collaboration fructueuse entre les secteurs public et privé », a déclaré Malta David Forrest, PDG du Groupe Forrest, lors de l’inauguration. Cette infrastructure devrait fluidifier la mobilité dans cette région stratégique de la ceinture cuprifère de la RDC. L’échangeur permettra aussi de renforcer la sécurité routière et de soutenir le développement de Kolwezi. La ville devrait d’ailleurs bénéficier du premier double échangeur routier de la RDC, sur le rond-point de Mwangeji, un projet mené lui aussi par EGMF et Congo Energy pour le Groupe Forrest International. En bref, quelques progrès appelés à s’accélérer dans un futur proche, à condition que la volonté politique démontre que ses ambitions dans le domaine restent inchangées.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Un avion Embraer

Le Maroc choisit l’avion KC-390 Millenium pour le renouvellement de sa flotte militaire

Le Maroc a annoncé l’achat imminent de plusieurs avions de transport militaire KC-390 Millenium du constructeur brésilien Embraer. Ce qui constitue une nouvelle étape...
Un accident de bus

Plus de 25 corps retrouvés après le drame du fleuve Ouémé : un accident qui secoue le Bénin

Le bus tombé dans le fleuve Ouémé dans la nuit du 16 au 17 août a été repêché, révélant une tragédie humaine d’une ampleur...
Camion GNC Dangote

Transport écologique au Nigeria : les défis logistiques ralentissent l’ambition verte de Dangote

La raffinerie Dangote, fleuron industriel du Nigeria, voit son projet révolutionnaire de déploiement de 4 000 camions au gaz naturel comprimé confronté aux aléas...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025