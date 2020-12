En musique : 5 idées de cadeaux pour les fêtes

Pas d’idée de cadeaux pour les fêtes de fin d’année ? La rédaction d’Afrik vous propose une sélection de livres et de disques choisis parmi ceux découverts cette année. À offrir à vos amis, à vos proches, ou à vous-même !

Manu Dibango et ses « Négropolitaines »

Si vous ne possédez pas encore de disque de Manu Dibango, voilà celui qui résume les décennies de recherches musicales du génial saxophoniste camerounais. Dans le projet « Négropolitaines », édité originellement par les éditions Soul Makossa en 1989 (vol.1) et 1992 (vol.2), Manu Dibango s’était entouré des meilleurs musiciens africains de la capitale, pour rendre hommage à toutes les musiques du continent.

« Le second couplet », un roman musical puissant

La musique parle à notre coeur, elle est un repère dans nos vies. Parfois, telle une odeur qui nous replonge dans l’enfance, elle nous surprend et nous entraîne loin. Pour Hippolyte, cadre bancaire et quadra paumé, c’est un vieux vinyle qui l’emmènera sur les traces d’une histoire familiale ignorée. Et lui rappellera ce qu’il avait toujours voulu être : un homme libre. La recette du bonheur en musique !

« Gerasonobu » par Elida Almeida

Le quatrième album de la Cap-Verdienne, « Gerasonobu » (nouvelle génération, en créole cap-verdien), joyeux, festif et dansant, nous prouve que la musique est force de vie. En ces temps de pandémie et de morosité mondiales, le meilleur médicament, c’est la musique. Le meilleur antidote aux poisons ambiants !

Amadou Diagne et Cory Seznec frappent fort… où plutôt doux !

Avec leur premier album, « Touki » (voyage en wolof), le Sénégalais Amadou Diagne et le Franco-Américain Cory Seznec nous offrent un voyage en terre de douceur : la douceur de la kora et du chant mandingue, mariée à celle d’une guitare ou d’un banjo devenus africains sous les doigts de Cory Seznec. Une réussite absolue !

Simon Bolzinger magnifie les rythmes afro-américains

Avec son dernier album, « Ritmos Queridos » (« Rythmes chéris ») (L’Assos’Picante – Marseille), le pianiste français Simon Bolzinger nous offre un splendide hommage aux musiques du continent latino-américain, qu’il a faites totalement siennes ! Un grand coup de chapeau à l’artiste, qui a l’âme latino-américaine…

