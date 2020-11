Musique Sénégal : avec leur premier album « Touki » Amadou Diagne et Cory Seznec frappent fort… où plutôt frappent doux !

Avec leur premier album, « Touki » (voyage en wolof), le Sénégalais Amadou Diagne et le Franco-Américain Cory Seznec nous offrent un voyage en terre de douceur : la douceur de la kora et du chant mandingue, mariées à celle d’une guitare ou d’un banjo devenus africains sous les doigts de Cory Seznec. Une réussite absolue !

Nous n’avions jamais entendu parler de Cory Seznec ni d’Amadou Diagne, et voilà l’un des bonheurs de la journaliste musicale : faire des découvertes merveilleuses ! « TOUKI-Right of Passage » est le premier album d’un duo de musiciens épatants, qui dialoguent musicalement à merveille, venus pourtant d’horizons totalement différents :

Amadou Diagne est né au Sénégal et a longtemps été membre de l’Orchestre National du Sénégal.Descendant d’une famille de griots, il fut longtemps percussionniste auprès de divers artistes, avant de s’imposer comme joueur de kora aux doigts sensibles et à la voix douce, telle quelques grammes de sable du Sahel soufflés par le vent…

Cory Seznec est un guitariste franco-américain tombé amoureux de l’Afrique et de ses musiques : il a abondamment voyagé et séjourné sur le continent – avec notamment plus de 3 ans passés en Ethiopie, où il jouait avec des musiciens éthiopiens. Nos deux amis se sont rencontrés à Bath, sur les côtes de l’Angleterre, pays où s’est installé Amadou, et l’entente musicale fut immédiate.

Pour nos oreilles enchantées, ils nous offrent un album de leurs compositions, où les douces balades en wolof – « Waxtaan », « Yaen Yalay » ou « Xam Xam » – se mêlent parfois de phrases en anglais susurrées par Cory. Une qualité musicale, de la première à la dernière plage du disque, qui a convaincu le très sélectif « Arts Council of England », qui a accordé à nos deux artistes une bourse, grâce à laquelle ce disque a pu voir le jour. Un grand chapeau à nos deux artistes, en leur souhaitant (et en nous souhaitant !) d’autres disques à venir, ensemble !

CD : Amadou Diagne & Cory Seznec, « TOUKI – Right of Passage » – Captain Pouch Records/Inouïe Distribution

Version digitale : http://www.touki.bandcamp.com

www.toukimusic.com

www.amadoudiagne.com

www.coryseznec.com