« Le second couplet », un roman musical libérateur

« Le second couplet » est un road-trip qui parle de transmission et d’émancipation. Une lecture résolument positive, qui fait du bien en ces temps incertains. Le roman est disponible en librairie.

Et si une simple chanson pouvait changer votre vie ? Hippolyte, cadre bancaire et quadra paumé, étouffe au milieu des tours d’un quartier d’affaires. La veille des vacances de printemps, il reçoit un étrange paquet d’un expéditeur anonyme…

Le second couplet, premier roman de Guillaume-Loup Bergé, raconte la quête du père, la découverte du jazz, le deuil de la mère face à l’océan, et la rencontre de deux êtres qui tentent de dénouer les fils du passé. Hippolyte et Judith ont-ils droit à une seconde chance ? Ou bien l’histoire se répète-t-elle toujours, comme le refrain d’une mauvaise chanson ?

Cette lecture fluide et agréable, ponctuée de morceaux de musique, nous emmène aux côtés d’un héros attachant sur les traces d’une histoire familiale émouvante. À travers un récit aux accents cinématographiques, l’auteur questionne notre rapport au monde – travail, argent, autorité – et à nous-mêmes.

Extrait

« Soudain, le vent forcit, faisant siffler les fils électriques. Quelques gouttes noircirent le bitume. Judith pressa le pas. La pluie s’accentua. La jeune femme se mit à courir, veste sur la tête. Hippolyte releva son col et courut à sa suite, poussé par un vent tourbillonnant. Un déluge submergea bientôt la rue. »

L’auteur

Guillaume-Loup Bergé, 40 ans, est un auteur français qui vit et écrit à Granville (Normandie). Ses récits mettent en scène des personnages ordinaires, qui se révèlent dans l’adversité. L’amour, la musique et la transmission y occupent une place prépondérante. Le second couplet, publié chez Largo Editions, est son premier roman.

L’éditeur

Largo Editions aime les histoires ancrées dans la réalité, les récits forts et positifs, les personnages en quête de sens et de beauté. La maison édite peu mais bien et prend le temps de façonner chaque livre comme une œuvre d’art, en étroite collaboration avec son auteur. Le catalogue défend une littérature française moderne, de qualité, enrichie par l’apport des nouvelles technologies.

Le second couplet

Guillaume-Loup Bergé

Roman / ISBN : 978-2379792250