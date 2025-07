Kenya : un ex-agent de la DGSE au cœur d’un scandale glaçant de pédocriminalité

L’arrestation d’un ancien agent de la DGSE pour pédocriminalité orchestrée à distance depuis la France bouleverse l’opinion publique. Au cœur de ce scandale glaçant : des viols d’enfants au Kenya diffusés en direct, révélant les dérives technologiques, les failles institutionnelles et les dangers du cybercrime transnational.

Un ancien membre des services secrets français est au centre d’une affaire d’une gravité extrême. Claude G., ex-agent de la DGSE et militaire expérimenté, a été mis en examen et placé en détention provisoire à Strasbourg. Il est soupçonné d’avoir commandité des viols d’enfants à distance, orchestrés depuis la France et commis principalement au Kenya. Ce dossier, à la croisée des technologies, de l’exploitation sexuelle et du secret-défense, soulève l’indignation et les questions.

Un parcours irréprochable sur le papier

Pendant plus d’une décennie, Claude G. a servi au sein du Service Action de la DGSE, la branche la plus secrète des services extérieurs français, en charge des missions clandestines. Aujourd’hui âgé de 58 ans et officiellement reconverti dans le secteur de la sécurité privée, son CV impressionne. Protection rapprochée, lutte antiterroriste, conseil aux entreprises en zone à risque : un profil solide, habitué à opérer dans l’ombre et à gérer des situations sensibles.

Mais derrière cette façade professionnelle, les enquêteurs ont découvert un tout autre visage : celui d’un homme impliqué dans un réseau de pédocriminalité transnational.

Des viols d’enfants commandités à distance

Selon les éléments de l’enquête, Claude G. aurait non seulement payé pour que des abus soient commis sur des enfants au Kenya, mais il aurait aussi orchestré ces actes à distance, en ligne. Grâce à une connexion Internet sécurisée, il assisterait en temps réel à ces scènes d’horreur, les dirigeait, puis conserverait les enregistrements pour sa propre consommation.

C’est une fondation américaine de lutte contre la pédocriminalité qui a tiré la sonnette d’alarme, repérant sur la toile des vidéos particulièrement graves. L’Office des mineurs (Ofmin) a ensuite été saisi, déclenchant une enquête minutieuse. L’arrestation de Claude G. à Strasbourg, ce lundi, est le fruit de ces investigations.

Une mise en examen lourde de sens

Le quinquagénaire a été mis en examen pour traite des êtres humains aggravée, viols et agressions sexuelles sur mineurs, ainsi que pour importation, diffusion et possession d’images pédopornographiques. L’accumulation des charges témoigne de l’ampleur des soupçons qui pèsent sur lui.

Au-delà des actes en eux-mêmes, c’est l’implication d’un ancien représentant de l’État dans des crimes aussi graves qui choque. Cette affaire rappelle cruellement que les technologies peuvent aussi devenir des armes au service des pires dérives humaines.

Une pratique en expansion inquiétante : le live-streaming pédocriminel

L’affaire Claude G. révèle une pratique en expansion : le live-streaming pédocriminel, un mode d’exploitation sexuelle dans lequel des enfants subissent des viols en direct, souvent dans des pays en développement, sous les ordres de clients occidentaux.

Ces pratiques, souvent rendues possibles par la pauvreté locale et l’impunité des zones grises numériques, posent un défi majeur aux autorités judiciaires internationales.

Un scandale qui interroge les failles de contrôle

Comment un homme ayant servi au cœur des institutions de sécurité françaises a-t-il pu basculer dans l’horreur sans être inquiété plus tôt ? Cette affaire pose la question du suivi psychologique des anciens agents, mais aussi des systèmes de surveillance des crimes numériques les plus insidieux.

En attendant, Claude G. dort désormais en prison. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices sur place ou dans d’autres pays, et pour comprendre l’étendue réelle de ses activités criminelles.