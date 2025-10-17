Elly Savatia remporte le prestigieux Prix Afrique 2025 avec une application révolutionnaire de traduction en langue des signes

L’innovateur Elly Savatia décroche une récompense de 50 000 livres sterling pour Terp 360, une solution basée sur l’intelligence artificielle qui promet de transformer l’accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes à travers le continent africain.

L’Académie royale d’ingénierie a couronné hier à Dakar un nouveau champion de l’innovation africaine. Elly Savatia, entrepreneur kenyan, a remporté le Prix Afrique 2025 de l’innovation en ingénierie pour son application Terp 360, qui utilise des avatars 3D pour traduire instantanément la parole en langue des signes. Cette distinction, dotée de 50 000 livres sterling, représente la plus importante récompense dédiée à l’ingénierie sur le continent africain.

« Je suis extrêmement reconnaissant pour cette récompense, qui témoigne du travail innovant réalisé en Afrique dans le domaine des technologies d’assistance« , a déclaré Elly Savatia lors de la cérémonie. Au-delà de la dotation financière, le Prix Afrique offre aux lauréats un programme de formation de huit mois, un mentorat personnalisé et l’accès à un réseau mondial d’ingénieurs et d’entrepreneurs.

La cérémonie, qui s’est tenue pour la première fois en Afrique francophone, a mis en lumière une innovation développée en étroite collaboration avec la communauté sourde et malentendante. Terp 360 s’appuie sur une base de données en constante expansion comprenant plus de 2 300 signes enregistrés localement, garantissant ainsi une pertinence culturelle et une expression naturelle adaptées au contexte africain.

Une réponse technologique à une pénurie critique d’interprètes

Face à un jury de sept membres présidé par Rebecca Enonchong, fondatrice et directrice générale d’AppsTech, Savatia a su convaincre par la portée de son innovation. « C’est exactement l’objectif du Prix Afrique. Il met en avant les innovations de pointe conçues par des Africains pour le monde entier« , a souligné la présidente du jury.

L’application répond à un besoin crucial : pallier le manque d’interprètes en langue des signes qui limite l’accès à l’éducation, aux services publics et au marché du travail pour des millions de personnes sourdes ou malentendantes en Afrique. Savatia et son équipe prévoient désormais de se concentrer sur le marché B2B. Ainsi, ils cibleront particulièrement les secteurs de l’éducation, des entreprises et de la santé.

Aux côtés du lauréat principal, trois autres finalistes ont été récompensés, recevant chacun 10 000 livres sterling : Vivian Arinaitwe (Ouganda) pour Neo Nest, un dispositif de réchauffement pour nouveau-nés ; Frank Owusu (Ghana) pour Aquamet, un système de surveillance de la qualité de l’eau pour l’aquaculture ; et Carol Ofafa (Kenya) pour E-Safiri, des stations de recharge solaire pour véhicules électriques.

Le prix « One to Watch », doté de 5 000 livres sterling et décerné par le vote du public, est revenu à Rui Bauhofer du Mozambique pour ses Eco-Plates, des assiettes biodégradables fabriquées à partir de cosses de maïs recyclées et imprégnées de graines.

Depuis sa création en 2014, le Prix Afrique a soutenu plus de 160 innovateurs issus de plus de 20 pays africains, contribuant à transformer des idées prometteuses en entreprises viables qui créent des emplois et génèrent un impact social durable. Les prochaines candidatures ouvriront à la mi-2026.