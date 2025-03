Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 entrent dans une phase décisive pour les équipes africaines.

Avec les 5e et 6e journées prévues du 17 au 25 mars, certaines sélections pourront renforcer leur position, tandis que d’autres joueront leur survie. Tour d’horizon des rencontres et des enjeux majeurs.

Le Maroc en route vers la qualification, le Nigeria en danger

Seule équipe à avoir remporté ses quatre premiers matchs, le Maroc est bien parti pour assurer sa place au Mondial. Avec le retrait de l’Érythrée, le groupe E ne compte que cinq équipes, ce qui donne aux Lions de l’Atlas une chance de se qualifier avant même la fin des éliminatoires. Une victoire face au Niger le 21 mars ou contre la Tanzanie le 25 mars pourrait suffire à valider leur billet.

La situation est critique pour le Nigeria. Finalistes de la CAN 2024, les Super Eagles occupent une décevante cinquième place avec seulement 3 points. Pour espérer rester en course, ils devront absolument battre le Rwanda le 21 mars et le Zimbabwe le 25 mars. Tout autre résultat pourrait les éloigner du Mondial, un véritable coup dur pour cette nation habituée aux grandes compétitions.

Un duel clé entre le Sénégal et le Soudan, l’Égypte en position de force

Dans le groupe B, le Soudan crée la surprise en devançant le Sénégal avec 10 points contre 8. La confrontation entre ces deux équipes le 22 mars sera capitale. Une victoire du Soudan lui permettrait de creuser l’écart et d’affirmer ses ambitions, tandis qu’un succès sénégalais pourrait redistribuer les cartes. La RD Congo, qui affrontera la Mauritanie, pourrait aussi profiter d’un faux pas pour se rapprocher de la tête du classement.

L’Égypte est bien placée pour dominer son groupe. Face à des adversaires jugés abordables comme l’Éthiopie et Djibouti, les Pharaons ont une opportunité en or pour s’assurer une avance confortable. Derriere eux, la lutte pour la deuxième place reste ouverte entre la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et la Sierra Leone, qui devront engranger des points pour espérer une place en barrages.

Des duels serrés pour les dernières places qualificatives

Au-delà des favoris, plusieurs équipes jouent gros lors de ces deux journées. Dans le groupe D, le Cameroun (8 points) devra se méfier de la Libye (7 points) le 25 mars. De même, le choc entre le Bénin et l’Afrique du Sud, tous deux à 7 points dans le groupe C, s’annonce décisif. Ces rencontres pourraient déterminer qui prendra une option pour la première place, synonyme de qualification directe.

Malgré les enjeux de ces journées, aucune équipe ne sera mathématiquement qualifiée (sauf le Maroc en cas de victoire). Il faudra attendre au moins la 8e journée pour que les premiers tickets soient officiellement validés. Après les 10 journées, les premiers de chaque groupe se qualifieront directement, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrage en novembre 2025 pour espérer décrocher un ultime billet via un tournoi intercontinental.