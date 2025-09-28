Éliminatoires Coupe du monde féminine U20 2026 : le Cameroun pulvérise le Niger avec un 18-0 historique

Les Lionnes U20 du Cameroun viennent de signer l’une des performances les plus impressionnantes de l’histoire du football féminin en éliminant le Niger avec un score cumulé phénoménal de 18-0 lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde U20 féminine 2026. Cette démonstration de force, répartie sur deux matchs de 9-0 chacun, place d’ores et déjà les Camerounaises parmi les favoris pour le tournoi qui se déroulera en Pologne.

Premier acte : Le festival de Niamey (9-0)

Match aller – 20 septembre 2025, Stade Général Seyni Kountché : Les Camerounaises ont donné le ton dès le match aller à Niamey en atomisant les Nigériennes 9-0. Dans un stade qui sonnait creux, Hassan Balla et ses filles n’ont fait qu’une bouchée du Niger.

Les buteuses du récital de Niamey :

Beverly Nimpa (triplé)

Mekoa Assako (doublé)

Essomba Effa, Tsimi Aurore et Bibeme Loana

La capitaine Wamen Maeva a joué pleinement son rôle dans l’entre-jeu et a participé au festival offensif. Cette performance collective exceptionnelle a scellé la qualification avant même le match retour.

Deuxième acte : La confirmation à Yaoundé (9-0)

Match retour – 27 septembre 2025, Stade d’Olembé : Les Lionnes U20 ont infligé le même tarif à la sélection du Niger ce samedi au Stade d’Olembé devant un public conquis. La reproduction exacte du score de l’aller témoigne d’une maîtrise technique et tactique remarquable.

Les artistes du spectacle à Yaoundé sont Gloria Son Mouen (doublé), Maëva Nyadjou (doublé), Beverly Nimpa (doublé) et Rachou Mekoua, Princesse Ngon Biyo et Aurore Tsimi.

Cette répartition des buts sur neuf joueuses différentes lors des deux matchs démontre la profondeur exceptionnelle de l’effectif camerounais. Au prochain tour, les Lionnes Indomptables affronteront le vainqueur du duel Botswana vs Mozambique, avec le Botswana qui mène 2-0 à l’issue du match aller.

Forte de l’expérience acquise lors de leur première participation historique à la Coupe du monde 2024 en Colombie (qualification en huitièmes de finale), cette génération dorée semble avoir franchi un nouveau palier. La maturité technique et tactique affichée lors de ces deux matchs laisse présager d’un parcours exceptionnel dans la suite des qualifications.

Le format des éliminatoires : Quatre places en jeu

Quatre places sont en jeu pour ce prestigieux tournoi, qui réunira 24 nations en août 2026. Le format des qualifications comprend des tours à élimination directe, avec un premier tour impliquant les 12 équipes les moins bien classées.

Les étapes de qualification :

Premier tour : 12 équipes les moins bien classées

Deuxième tour : 6 équipes qualifiées rejoignent 26 nations exemptées

Troisième tour : 16 équipes réduites à 8

Quatrième et dernier tour : 8 équipes pour 4 places finales

Le Cameroun, exempté du premier tour, a directement accédé au deuxième tour où il affrontait le vainqueur du duel Gabon/Niger. Le Niger ayant éliminé le Gabon au tour précédent, c’est donc contre les Nigériennes que les Lionnes ont réalisé leur démonstration.

Les autres résultats marquants du deuxième tour : Week-end du 27-28 septembre (matchs retour)

Cameroun 9-0 Niger (qualification 18-0 au cumulé)

9-0 Niger (qualification 18-0 au cumulé) Sénégal 4-0 Algérie (qualification 6-0 au cumulé)

4-0 Algérie (qualification 6-0 au cumulé) Tanzanie 3-0 Angola (qualification 7-0 au cumulé)

3-0 Angola (qualification 7-0 au cumulé) Afrique du Sud 4-0 Eswatini (qualification 9-0 au cumulé)

4-0 Eswatini (qualification 9-0 au cumulé) Nigeria 4-0 Rwanda (qualification 5-0 au cumulé)

4-0 Rwanda (qualification 5-0 au cumulé) Zambie 2-0 Burundi (qualification 4-1 au cumulé)

2-0 Burundi (qualification 4-1 au cumulé) Les forfaits qui marquent : La RDC s’est qualifiée sans jouer suite au forfait du Mali, marquant le deuxième abandon dans cette campagne après celui du Congo bénéficiant à la Guinée-Bissau.

Les quatre places africaines pour la Pologne 2026 s’annoncent très disputées, mais le Cameroun a d’ores et déjà frappé un grand coup en envoyant un message retentissant à ses futures adversaires.