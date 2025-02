Niger : l’Université Abdou Moumouni de Niamey en pleine modernisation

L’Université Abdou Moumouni de Niamey entame une transformation majeure avec un projet de modernisation de 25 000 m² d’infrastructures académiques et résidentielles.

L’Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey amorce une transformation majeure avec le lancement d’un vaste projet de modernisation. Mardi, le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, a donné le coup d’envoi des travaux de construction d’infrastructures socio-académiques visant à faire de l’UAM un pôle d’excellence.

Un projet ambitieux pour un campus moderne

S’étendant sur 20 hectares, ce chantier prévoit plus de 25 000 m² de bâtiments. Il comprend deux volets majeurs. Le premier concerne un campus académique ultra-moderne, doté de plusieurs amphithéâtres équipés de technologies avancées. Deux salles de 2 000 places, un amphithéâtre de 1 000 places et deux autres de 500 places offriront un cadre adapté aux besoins des étudiants. De plus, deux laboratoires pédagogiques multifonctionnels renforceront la qualité de l’enseignement.

Le second volet repose sur un campus résidentiel conçu pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Il inclura quatre dortoirs de 300 lits chacun et un restaurant de 500 couverts. Ce projet vise à répondre à l’augmentation des effectifs, avec 15 488 nouvelles inscriptions en 2024-2025, portant le nombre total d’étudiants à près de 50 000.

Un engagement fort pour l’éducation

La modernisation de l’UAM est une priorité du gouvernement nigérien et du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). Selon le Premier ministre, l’objectif est d’améliorer les conditions d’études et de vie des étudiants, souvent confrontés à des difficultés matérielles. Il a assuré un suivi rigoureux de l’avancement des travaux, confiés à Builders SA, avec un délai de 36 mois pour leur achèvement.

En parallèle, des discussions sont en cours pour alléger la charge financière des étudiants, notamment par le paiement des arriérés de bourses et l’acquisition de nouveaux moyens de transport.

Une transformation nécessaire pour l’avenir du Niger

Fondée en 1971, l’Université Abdou Moumouni joue un rôle clé dans la formation des cadres et des chercheurs du pays. Avec une hausse constante des effectifs, cette modernisation répond aux défis de l’enseignement supérieur au Niger.

Le recteur, Pr Moussa Barazé, salue ce projet, qui permettra d’améliorer les capacités d’accueil et la qualité de l’enseignement. De leur côté, les syndicats d’enseignants et d’étudiants, bien que satisfaits, espèrent que cette initiative bénéficiera également à d’autres universités du pays.

Si les travaux sont menés à bien dans les délais, ce projet marquera un tournant pour l’enseignement supérieur nigérien, en offrant aux étudiants un cadre d’apprentissage moderne et adapté à leurs ambitions.