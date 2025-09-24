L’Afrique au cœur de la révolution du football féminin avec FIFA Unites

Du 23 au 29 octobre prochain, les Émirats arabes unis deviendront le théâtre d’une première mondiale avec la compétition FIFA Unites, un tournoi amical qui place l’inclusion et la diversité au centre de l’attention. Si cet événement met en lumière l’équipe de réfugiées afghanes pour ses premiers pas internationaux, il représente surtout une opportunité exceptionnelle pour le football féminin africain.

Pour la Libye et le Tchad, ce tournoi revêt une dimension particulière. Ces deux nations africaines voient en cette compétition leur chance d’intégrer le prestigieux Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, une reconnaissance qui pourrait transformer l’avenir de leur football national.

Le continent africain, longtemps sous-représenté dans le football féminin international, trouve avec FIFA Unites une plateforme d’expression unique. Alors que des nations comme le Nigeria, l’Afrique du Sud ou le Maroc ont déjà tracé la voie, la Libye et le Tchad incarnent cette nouvelle génération de pays africains déterminés à se faire connaitre sur la scène mondiale.

Des défis spécifiquement africains

L’engagement de ces deux sélections africaines dans ce tournoi souligne les défis particuliers auxquels fait face le football féminin sur le continent. Entre manque d’infrastructures, contraintes culturelles et difficultés de financement, les joueuses libyennes et tchadiennes ont dû surmonter des obstacles considérables.

Leur présence à Dubaï témoigne de la détermination croissante des fédérations africaines à investir dans le football féminin, malgré des contextes parfois difficiles. Pour ces joueuses, disputer trois matches en une semaine contre des équipes de continents différents représente une expérience formatrice et une visibilité inestimable.

Un impact continental attendu

Au-delà de la dimension sportive, FIFA Unites pourrait déclencher un effet d’entraînement sur l’ensemble du continent africain. En voyant leurs voisines libyennes et tchadiennes évoluer sur une scène internationale, d’autres nations africaines pourraient être encouragées à renforcer leurs programmes féminins.

La diffusion mondiale sur FIFA+ garantit une visibilité exceptionnelle à ces équipes africaines émergentes. Cette exposition médiatique, rare pour des nations habituellement en marge des grands circuits, pourrait attirer l’attention de sponsors et inspirer une nouvelle génération de jeunes filles africaines à embrasser le football.

Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
