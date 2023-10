Élévation de Sankara au rang de Héros de la Nation : le CIM-TS salue l’acte du gouvernement

L’élévation du capitaine Thomas Sankara au rang de « Héros de la nation » n’a pas laissé indifférent le Comité international du mémorial Thomas Sankara (CIM-TS). L’association s’est fendue, ce jeudi, d’un communiqué pour saluer un « un acte historique » du gouvernement.

«Le Comité international du mémorial Thomas Sankara (CIM-TS) a appris, avec une grande satisfaction, la décision du Gouvernement du Burkina Faso, d’élever le Président Isidore Noël Thomas Sankara, au rang de Héros de la Nation, le reconnaissant ainsi comme une source d’inspiration intarissable pour tous, particulièrement pour la jeunesse et singulièrement pour tout leader politique et toute personne désireuse de servir son peuple et l’humanité», lit-on au début du communiqué émis par le CIM-TS. Pour ce dernier, la décision du gouvernement «est un acte historique qui participe à la réhabilitation de la mémoire de cet illustre devancier, ainsi que de la victoire des luttes d’une jeunesse africaine qui s’identifie de plus en plus à l’idéal du Président Thomas Sankara».

Le Comité salue également un «acte politique, de vérité et de dignité» qui inscrit définitivement Thomas Sankara dans la conscience collective de la jeunesse burkinabè.

Les privilèges offerts aux héros nationaux

La loi N°005-2022/ALT du 17 juin 2022 portant statut de Héros de la Nation garantit à la personne honorée un certain nombre de privilèges que le communiqué du CIM-TS n’a pas manqué de rappeler. Désormais, Thomas Sankara a droit à la protection de sa mémoire, à la consécration d’une journée d’hommage. De même, il a droit à la réalisation de monuments en son honneur, la construction d’un tombeau ou d’un mausolée, le baptême de rues ou différents lieux et places en son nom, la décoration. Pour les héros nationaux ayant encore des enfants mineurs, ces derniers sont pris en charge par l’État et sont considérés comme des pupilles de la nation. Ceci n’est plus possible dans le cas de Thomas Sankara dont les deux fils, Philippe et Auguste, respectivement âgé de 43 ans et 41 ans, vivent, depuis des années, aux États-Unis.

C’est le 2 octobre 2016 que fut créé le Comité international du mémorial Thomas Sankara. L’association s’était fixé l’objectif de faire faire la lumière sur le drame du 15 octobre 1987. Entre octobre 2021 et avril 2022, le procès sur le massacre a finalement eu lieu. Blaise Compaoré avait alors été condamné, par contumace, à la prison à perpétuité.