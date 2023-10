Burkina Faso : Thomas Sankara élevé au rang de héros de la nation

Le gouvernement de la Transition burkinabè a élevé, ce mercredi, le capitaine Thomas Sankara au rang de héros de la nation. Une façon de rendre, une fois de plus, hommage à cet homme dont la popularité est restée très forte, environ 36 ans après sa mort.

Le 15 octobre 2023, cela fera 36 ans que le Président du Faso, le capitaine Thomas Sankara est tombé sous les balles d’un commando missionné par son ami et frère, Blaise Compaoré. 36 années qui n’ont rien enlevé à la grande popularité de celui qui incarnait le panafricanisme et le refus d’un assujettissement béat à l’impérialisme international. Celui qui osait dire non aux puissances de son monde. «Pour le compte de la Primature, le Conseil (des ministres, ndlr) a adopté un projet de décret portant reconnaissance de la qualité de Héros de la Nation à Feu Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara pour avoir marqué l’histoire et la marche de notre pays», lit-on dans le compte rendu du Conseil des ministres.

Une reconnaissance bien méritée

Selon le porte-parole du gouvernement burkinabè, «cette reconnaissance fait suite à l’adoption en juin 2022 de la loi portant statut de Héros de la Nation et du décret portant création de la Commission nationale d’analyse et de suivi des dossiers de héros, de martyrs et d’invalides de la nation ». Cette loi vise à rendre hommage aux Burkinabè s’étant distingués par leur « bravoure exceptionnelle pour la défense d’une cause nationale», ou leurs «prouesses exceptionnelles et honorables pour la Nation». Le comité technique réuni à l’effet d’étudier le dossier Thomas Sankara a conclu que le capitaine remplissait tous ces critères.

Arrivé au pouvoir à la faveur d’un coup d’État, le 4 août 1983, le jeune capitaine ne passera que 4 années à la tête du Burkina Faso. Mais, 4 années bien remplies puisque la renommée de cet orateur passionné débordera l’Afrique et s’étendra dans le monde entier. Une renommée que sa mort en martyr exaltera. Le gouvernement burkinabè dont le chef, Ibrahim Traoré, est l’un des admirateurs de Thomas Sankara, a annoncé l’organisation d’une « cérémonie nationale et internationale d’hommage » aux victimes du 15 octobre 1987, le 15 octobre 2023.