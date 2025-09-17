Élections au Malawi 2025 : dépouillement en cours, duel Chakwera-Mutharika attendu

Le dépouillement des bulletins de vote a commencé mardi soir au Malawi après la fermeture des bureaux de vote. Avec seulement 50% de participation, ces élections générales opposent principalement le président sortant Lazarus Chakwera à son rival de longue date Peter Mutharika, dans un contexte économique difficile.

Après la fermeture des bureaux de vote ce mardi 16 septembre 2025, le dépouillement des bulletins s’est immédiatement déclenché au Malawi. Les électeurs malawites se sont rendus aux urnes pour élire leur président, renouveler le parlement et désigner leurs représentants locaux lors de ces élections générales cruciales.

Selon les premières estimations publiées par la Commission électorale du Malawi, 3,7 millions d’électeurs se sont déplacés, soit à peine la moitié des inscrits sur les listes électorales. Cette participation relativement faible contraste avec le fort engagement démocratique observé lors des précédents scrutins.

Un contexte démocratique particulier

Ces élections revêtent une importance historique pour ce pays d’Afrique australe. Ancien protectorat britannique indépendant depuis 1964, le Malawi a été dirigé pendant trois décennies par Hastings Banda jusqu’en 1994. Depuis, le pays s’est attaché à construire une démocratie multipartite solide.

Il s’agit des premières élections nationales depuis 2020, année marquée par une décision de justice historique qui avait annulé les résultats présidentiels de 2019 en raison d’irrégularités généralisées. Le Malawi était alors devenu le deuxième pays africain à faire annuler une élection présidentielle, et le premier où un président sortant était destitué lors d’un nouveau scrutin.

Un duel au sommet entre anciens rivaux

Bien que 17 candidats soient officiellement en lice, les analystes s’accordent sur le fait que la véritable bataille oppose le président sortant Lazarus Chakwera à l’ancien président Peter Mutharika. Ces deux hommes se retrouvent une nouvelle fois face à face, après leur affrontement de 2019-2020.

Pour rappel, la victoire initiale de Mutharika en 2019 avait été annulée par la justice en raison d’irrégularités, permettant à Chakwera de remporter le second scrutin organisé en 2020. Malgré la présence de l’ancienne présidente Joyce Banda et du vice-président Michael Usi dans la course, ce duel historique cristallise l’attention.

Suite aux dysfonctionnements de 2019, la loi électorale a été modifiée. Le nouveau format exige désormais qu’un candidat obtienne plus de 50% des voix au premier tour pour être élu. Si aucun candidat n’atteint ce seuil, un second tour devra être organisé dans les 30 jours suivant l’annonce des résultats.

La Commission électorale, sous surveillance accrue depuis 2019, dispose d’une semaine selon la loi pour publier les résultats définitifs. Cependant, elle fait face à une baisse significative des inscriptions : seules 7,2 millions de personnes se sont inscrites sur les listes (65% des éligibles), contre 80% en 2019.

Des défis économiques majeurs à relever

Les électeurs attendent du futur président des solutions concrètes aux multiples défis qui frappent le pays. Le Malawi traverse une crise économique sévère avec un taux d’inflation atteignant 27%, une grave pénurie de carburant et de sucre, ainsi qu’une forte hausse des prix des denrées de première nécessité.

Les catastrophes naturelles récentes ont aggravé la situation : le cyclone Freddy en 2023 et la sécheresse provoquée par El Niño en 2024 ont particulièrement touché les populations rurales. Plus de 80% des 21 millions d’habitants vivent dans des zones rurales et dépendent de l’agriculture, rendant ces enjeux d’autant plus critiques pour l’avenir du pays.