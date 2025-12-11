Bilan du président Faustin-Archange Touadéra avant la présidentielle en Centrafrique

À quelques semaines du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025 en République centrafricaine, le président Faustin-Archange Touadéra a présenté devant l’Assemblée nationale le bilan de son action pour la période 2024-2025. Puis il a détaillé les priorités de son Programme national de développement 2024-2028, articulé autour de la sécurité, de la santé, de l’économie et de l’éducation.​

Un bilan axé sur la sécurité et les grands projets

Mardi dernier, à quelques jours de l’élection présidentielle de la République centrafricaine prévue le 28 décembre 2025, le président Faustin-Archange Touadéra a présenté devant l’Assemblée nationale le bilan de son action couvrant la période 2024-2025, ainsi que les projets et perspectives du Plan national de développement 2024-2028. Le chef de l’État centrafricain a dressé un inventaire portant sur tous les secteurs incontournables du pays, santé, économie, éducation, sécurité, en exposant les priorités nationales et les projets structurants qui guideront l’avenir du pays.​

Après avoir souligné que la stabilisation sécuritaire demeurait une priorité absolue, le président a indiqué que les opérations conjointes des Forces armées centrafricaines et des forces internationales avaient permis de sécuriser plus de 72% du territoire depuis janvier 2024. Le Plan national de développement prévoit 543 projets, dont 24 projets structurants, pour un investissement annuel estimé à 679 milliards de FCFA, répartis sur les secteurs clés que sont la sécurité, la santé, l’économie et l’éducation.​

Programme national de développement 2024-2028 et perspectives

Le président Touadéra a également mis en avant la participation de la République centrafricaine à la table ronde des investisseurs de Casablanca du 15 septembre 2025, qui aurait permis de mobiliser 9 milliards de dollars d’engagements financiers pour soutenir la mise en œuvre du Programme national de développement. Ce programme se décline en projets concrets et chiffrés dans plusieurs secteurs prioritaires.​

Dans le domaine de l’éducation, le plan prévoit la rénovation de 40 lycées techniques, le recrutement de 1 200 enseignants et le renforcement des infrastructures scolaires dans 7 préfectures. Dans le secteur de la santé, il est question de construire 12 nouveaux centres hospitaliers et de réhabiliter 25 dispensaires, tandis que l’économie doit être soutenue par le développement de l’agro‑industrie, de l’énergie et la création de plus de 500 emplois directs pour les jeunes.​

Le chef de l’État a appelé la jeunesse et l’ensemble des citoyens centrafricains à faire front commun pour permettre au pays de se développer, rappelant qu’aucun projet durable ne pouvait aboutir sans l’engagement de chacun et de chacune. À une semaine du lancement de la campagne présidentielle, il a ainsi présenté un bilan construit autour de projets précis et d’objectifs chiffrés, tout en reconnaissant qu’un défi majeur reste la mise en œuvre effective de ces projets sur le terrain et la visibilité des résultats pour la population.