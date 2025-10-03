Centrafrique : le président Touadéra dépose sa candidature pour un troisième mandat

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a officiellement déposé sa candidature à la présidentielle du 28 décembre 2025. Soutenu par une forte mobilisation populaire, il vise un troisième mandat, malgré les critiques persistantes de l’opposition qui réclame un dialogue politique.

Faustin-Archange Touadéra a officiellement déposé, jeudi 2 octobre 2025, sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Une étape majeure dans un processus électoral attendu, marqué par une forte mobilisation de ses partisans et par la contestation de l’opposition.

Une candidature déposée en grande pompe

Accompagné de plusieurs centaines de militants du Mouvement Cœurs Unis (MCU) et de sympathisants venus de divers quartiers de Bangui et de ses environs, le président sortant s’est rendu au siège de l’Autorité nationale des élections (ANE) pour remettre son dossier.

« Aujourd’hui, c’est fait, et je tiens à remercier le peuple centrafricain pour son soutien », a déclaré le chef de l’État, confiant que cet engagement se traduira « favorablement dans les urnes » en décembre.

Selon l’ANE, Faustin-Archange Touadéra est le premier candidat enregistré et portera le numéro 1 sur la liste officielle.

Un soutien populaire affiché

Des milliers de partisans se sont rassemblés le long de l’avenue Boganda pour accompagner le président sortant, dans une ambiance festive. Théodora Zimongo, habitante de Bimbo, a exprimé son émotion : « Pour la première fois, nous nous sommes mis derrière notre président pour l’accompagner dans le dépôt de sa candidature. Ma joie est immense. »

Si le camp présidentiel affiche sa confiance, l’opposition, regroupée au sein d’un bloc populaire, dénonce la volonté de Touadéra de briguer un troisième mandat et réclame l’ouverture d’un dialogue politique. Pour elle, seule une concertation nationale permettrait de garantir une organisation crédible du scrutin.

Le dépôt des candidatures, ouvert le 2 octobre, s’achèvera le 11 octobre, selon le chronogramme de l’ANE. La campagne électorale devrait s’annoncer tendue dans un pays encore marqué par des fragilités sécuritaires et sociales, mais où les partisans du président sortant espèrent un nouveau plébiscite.