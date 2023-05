El Niño pour faire baisser la sécheresse dans la Corne de l’Afrique

Un pic du réchauffement climatique est à craindre avec des incidences dans une partie de l’Afrique, en raison de l’action d’El Niño. Ce phénomène météorologique provoque généralement une hausse des précipitations dans la Corne de l’Afrique.

Ce mercredi, les Nations Unies ont émis une alerte sur de fortes perturbations que pourrait engendrer le phénomène météorologique El Niño. Selon l’Organisation météorologique mondiale, il y avait désormais 60% de chances qu’El Niño se développe d’ici la fin juillet contre 80% d’ici la fin septembre.

Pic du réchauffement climatique

Généralement associé à une hausse des températures, le phénomène climatique naturel pourrait provoquer un pic du réchauffement climatique. Dans certaines parties du monde, El Niño est associé à une très forte sécheresse, dans d’autres, il entraîne de fortes pluies. Toujours selon l’ONU, à ce stade, il est impossible de prédire l’intensité d’El Niño, encore moins sa durée.

L’Organisation météorologique mondiale alerte que la planète entière doit se préparer au développement d’El Niño. Petteri Taalas, chef de l’OMM a précisé que les effets d’El Niño sur les températures se font en général sentir l’année qui suit la survenue du phénomène météorologique. Dès lors, son impact se fera probablement plus ressentir en 2024.

Faire baisser la sécheresse dans la Corne de l’Afrique

En moyenne, le phénomène se produit tous les deux à sept ans et dure généralement de neuf à douze mois. Toutefois, El Niño est attendu pour faire baisser l’intensité de la sécheresse dans la Corne de l’Afrique « mais pourrait également déclencher des événements météorologiques et climatiques plus extrêmes », déclare l’ONU.

Le patron de l’ONU a saisi l’opportunité de son communiqué diffusé ce jour pour insister sur la nécessité de mettre en place des systèmes d’alerte précoces, afin de « protéger les populations les plus menacées ». Lors de son dernier passage, en 2018-2019, El Niño a été suivi par La Niña, qui a été particulièrement longue. Cette dernière provoque les effets inverses d’El Niño, notamment une baisse des températures.