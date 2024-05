El Bakkali domine le 3000 m steeple au Meeting Mohammed VI à Marrakech

L’athlète marocain Soufiane El Bakkali a une fois de plus démontré sa domination dans l’épreuve du 3 000 m steeple en remportant le Meeting international Mohammed VI d’athlétisme, 4ème étape de la Ligue de diamant, qui s’est déroulé, dimanche 19 mai 2024, au Grand stade de Marrakech.

Devant son public marocain, El Bakkali a réalisé une course magistrale, franchissant la ligne d’arrivée en 7 minutes 58 secondes et 28 centièmes, établissant ainsi la meilleure performance mondiale de l’année. Il a devancé les Kényans Conseslus Kiplangat (8:02.11) et Benjamin Kigen (8:08.77).

Grand favori pour le titre de champion du monde

Cette victoire confirme la position d’El Bakkali comme l’un des meilleurs steeplechaseurs au monde. Le champion olympique en titre et double champion du monde a déjà remporté trois meetings de Ligue de diamant cette saison, à Doha, Rabat et Marrakech. Il est le grand favori pour remporter le titre de champion du monde lors des prochains championnats du monde qui se tiendront à Budapest en Hongrie du 19 au 27 août 2023.

Soufiane El Bakkali a battu son propre record personnel de 13 centièmes de seconde. Il est devenu le premier Marocain à réaliser une performance mondiale sur 3 000 m steeple. Sa victoire a porté le nombre de victoires marocaines lors de ce meeting à 10. La performance d’El Bakkali a été saluée par les fans et les experts d’athlétisme du monde entier. Il est considéré comme un modèle pour les jeunes athlètes marocains et une fierté nationale.