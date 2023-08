Soufiane El Bakkali conforte son palmarès de légende sur le 3 000 mètres steeple

C’est une victoire historique pour Soufiane El Bakkali sur le 3 000 mètres steeple. Le Marocain s’impose devant l’Ethiopien Lamecha Girma et conserve son titre au Championnats du monde d’athlétisme 2023 de Budapest, Hongrie.

Soufiane El Bakkali est de nouveau couronné champion du monde du 3 000 mètres steeple. Déjà détenteur du titre olympique en 2021 à Tokyo et du titre mondial de la discipline en 2022, le Marocain a de nouveau remporté son duel face à l’Ethiopien Lamecha Girma, éternel second.

Pourtant Girma arrivait avec un statut de favori après avoir battu le record de l’épreuve le 9 juin dernier au meeting de Paris. Mais à Budapest, Soufiane El Bakkali a une nouvelle fois été époustouflant. Parti doucement, il a progressivement remonté le peloton pour terminer en mano à mano dans un duel épique avec Lamecha Girma.

Soufiane El Bakkali : un palmarès de légende

Avec cette seconde victoire au championnat du monde, Soufiane El Bakkali rejoint les plus grands athlètes au sommet de son sport. C’est un deuxième titre mondial consécutif pour celui qui a mis fin à un règne sans partage du Kenya dans l’épreuve du 3 000 mètres steeple.

Âgé de 27 ans, le Marocain n’a jamais douté. « Je suis le plus fort du monde, c’est ma troisième médaille d’or, j’espère continuer comme ça jusqu’à l’année prochaine. (…) Les chrono, ce n’est pas les championnats du monde, ce n’est pas les Jeux Olympiques, il y a une grande différence. » a-t-il déclaré en référence au récent record du monde de son adversaire. Lamecha Girma vient, en effet, de terminer sur la seconde marche du podium, après ses titres de vice-champion du monde en 2019, 2022 et 2023 et vice-champion olympique en 2021. Une terrible série.

Les Mondiaux d’athlétisme se déroulent à Budapest (Hongrie) du 19 au 27 août.