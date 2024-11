Égypte : la SFI accorde un prêt de 150 amillions de dollars à la Commercial International Bank pour les PME

A travers un partenariat ayant pour objectif de réduire le déficit de financement qui gangrène les PME, l’Égypte compte accélérer le développement économique et participer à réduire la différence du paiement entre les sexes.

SFI, Société Financière Internationale, qui est une organisation du groupe de la Banque mondiale orientée vers le secteur privé des marchés émergents a révélé ce dimanche 24 novembre 2024, l’attribution d’un prêt de 150 millions de dollars à la Commercial International Bank (CIB), un des géants de la banque privée présents en Égypte.

Difficultés des PME pour accéder au financement

Dégagé pour accroître le capital de la banque et appuyer les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), le financement prendra aussi en considération, les PME administrées par les femmes. Malgré leur importante prolifération en Égypte, les MPME rencontrent d’énormes difficultés pour accéder au financement, ce qui ralentit leur accroissement et réduit considérablement leur potentiel, leur aptitude à participer au développement économique de l’Égypte.

« Un secteur financier solide est essentiel au développement économique de l’Egypte. En renforçant la position de capital de la CIB, la SFI contribue à ouvrir des opportunités aux entreprises, à soutenir la création d’emplois et à améliorer les moyens de subsistance des Egyptiens », a révélé le vice-président de la SFI pour l’Afrique, Sérgio Pimenta.

Alignement avec les objectifs du Mécanisme mondial de financement des PME

En 2017 déjà la SFI effectuait le premier investissement destiné à la CIB avec un prêt évalué à 100 millions de dollars en vue de porter le secteur privé. Cette collaboration entre les deux entités a mené par la suite à l’émission de la toute première obligation verte du secteur privé égyptien, en 2021. Depuis son implantation en Égypte en 1975, la SFI réclame avoir mobilisé et dégagé près de 9 milliards de dollars destinés à des projets de développement, le tout en administrant un portefeuille d’un montant de 24 millions de dollars.

Ce dernier financement annoncé vient s’inscrire dans le cadre d’un partenariat stratégique pour le pays. Un partenariat mis en place par le Groupe de la Banque mondiale en Egypte qui a pour objectif d’appuyer la création d’emplois dans le secteur privé. D’un autre côté, ce partenariat est en alignement avec les objectifs du Mécanisme mondial de financement des petites et moyennes entreprises (GSMEF).