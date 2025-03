Égypte : 6 morts et 9 blessés suite au naufrage d’un sous-marin

Un sous-marin touristique a coulé au large d’Hurghada, en Égypte, jeudi, tuant six personnes et en blessant neuf. Il transportait 45 passagers russes, dont des mineurs, lors d’une excursion. Vingt-neuf personnes ont été secourues. Le naufrage s’est produit à environ un kilomètre de la côte.

Six personnes sont mortes et neuf ont été blessées lorsqu’un sous-marin touristique emportant 45 passagers a coulé au large des côtes égyptiennes, ce jeudi. Les équipes d’urgence ont secouru 29 personnes du naufrage sur l’une des plages de la zone de promenade touristique de la station balnéaire d’Hurghada sur la mer Rouge.

En plus de l’équipage, il y avait à bord 45 passagers, tous russes et quelques mineurs, selon les autorités consulaires russes à Hurghada. Le sous-marin, qui appartenait à l’hôtel Sindbad à Hurghada, effectuait une tournée régulière pour observer les récifs coralliens. Il a appareillé jeudi vers 10 heures du matin et a coulé alors qu’il se trouvait à environ 1 kilomètre (environ un demi-mile) au large.

Plongée jusqu’à 25 mètres de profondeur

L’entreprise organise des voyages touristiques dans la région d’Hurghada depuis plusieurs années et permet à ses clients de plonger jusqu’à 25 mètres de profondeur dans la mer pour explorer les récifs coralliens, indique son site Internet. Les personnes secourues ont été transportées à l’hôpital et se trouvent dans un état stable, selon le consulat russe. La mise à jour a été faite sur Facebook par le gouverneur de la mer Rouge, Amr Hanafi, qui est apparu dans des vidéos rendant visite aux blessés dans les unités hospitalières. On ne sait pas encore ce qui a causé le naufrage.

Le navire, qui était exploité par une société basée à Hurghada appelée Sindbad Submarines, dispose de 44 sièges passagers, de deux sièges pilotes et d’une fenêtre ronde pour chaque passager, selon le site Internet de la société. Le chef d’équipage possédait également les certificats nécessaires pour exploiter le sous-marin. Ce drame n’est pas un cas isolé. En novembre, un yacht de tourisme a coulé dans la mer Rouge après des avertissements concernant des eaux agitées, ont indiqué les autorités égyptiennes. Au moins quatre personnes se sont noyées et 33 ont été secourues.