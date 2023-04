Efficacité et Ramadan, Karim Benzema met tout le monde d’accord

Alors qu’en France une polémique s’est développée sur l’interdiction de couper le jeûne du ramadan pendant les matchs, Karim Benzema démontre que l’on peu concilier sa foi en gardant son efficacité devant le but. L’ex-attaquant vedette de l’équipe de France a été le grand artisan de la leçon donnée par le Real de Madrid au FC Barcelone.

Karim Benzema est musulman pratiquant et il observe, chaque année, le mois de jeûne du ramadan. Pendant cette période, les musulmans s’abstiennent de s’alimenter, du lever au coucher du soleil. C’est une difficulté supplémentaire pour les sportifs professionnels en raison des efforts physique intenses qui leur sont demandés. Dans certains cas, il peut y avoir des dérogations pour éviter de mettre en danger la santé du sportif.

En France, une polémique qualifiée d’inutile sur la question a été soulevée par la Fédération Française de Football. Celle-ci a adressé un mail aux arbitres pour leur rappeler l’interdiction d’interrompre les rencontres afin de permettre aux joueurs de couper le jeûne.

Karim Benzema, une hygiène de vie adaptée

Benzema a déclaré, dans une interview, qu’il s’adapte pour que sa performance ne soit pas affectée par le jeûne. Pour cela, il a besoin d’une bonne hydratation, une alimentation équilibrée, pendant les heures où il est autorisé à manger.

Grâce à cela, ses performances restent exceptionnelles, et peut-être même supérieures, pendant le ramadan ! Hier soir encore, le Ballon d’Or 2022 a brillé sur le terrain en qualifiant, presque à lui tout seul, le Real Madrid, pour la finale de la Coupe d’Espagne. Et cela, au Camp Nou; face à l’ennemi héréditaire, le FC Barcelone. Karim Benzema a signé son second triplé consécutif après celui réalisé en Championnat, dimanche dernier, contre le Real Valladolid (6-0). Six buts en deux matchs, une performance XXL en plein ramadan, qui démontre encore une fois que la religion et le sport peuvent très bien fonctionner ensemble. Le Real affrontera Osasuna, en mai prochain, pour ce qui sera la 40e finale de son histoire en Coupe du Roi.

Le ramadan 2023 a commencé le mardi 22 mars 2023 et se terminera vers le vendredi 21 mai 2023.