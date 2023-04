La FFF a interdit les arrêts durant les matchs pour permettre aux joueurs qui font le ramadan de rompre le jeûne. Une décision qui a déclenché une polémique, qu’il était pourtant « possible d’éviter ».

La FFF (Fédération Française de Football) a adressé un mail aux arbitres officiels jeudi. Ce, pour leur rappeler l’interdiction d’interrompre les rencontres afin de permettre aux joueurs de couper le jeûne pendant ce mois de ramadan. Selon l’instance faîtière du football, « ces interruptions ne respectent pas les dispositions des Statuts de la FFF », relève Bladi. Et c’est parti pour une vive polémique.

« On ne va pas prendre cinq minutes »

Elias Nassif, un arbitre de district, a confié à RMC Sport ne pas comprendre cette décision « contradictoire ». « Le communiqué est un peu contradictoire parce qu’on nous dit “pas de discrimination, pratiquer le foot en respectant autrui”… Trente secondes ne font de mal à personne. Il reprend des articles du statut de l’arbitrage, comme quoi on ne doit pas faire de politique, propagande, prosélytisme », avance le juge sportif.

L’arbitre dit toutefois comprendre, mais interpelle : « après, de là à dire que faire 30 secondes de pause pour boire c’est du prosélytisme… Ce n’est pas à moi de juger, mais on verra bien ». Il précise : « bien sûr qu’on ne va pas prendre cinq minutes dans un match, ça n’aurait pas de sens. Mais à l’image d’une pause fraicheur qui est entrée dans le règlement, prendre 30 secondes ou une minute pour boire quelque chose et manger un peu, il n’y a pas de soucis ».

« Les joueurs iront boire sur le banc »

Pour M. Nassif, « en tant qu’arbitre, on est là pour protéger les joueurs, les soutenir et protéger leur santé. Surtout en amateur, on ne va pas empêcher des seniors ou des petits de boire un peu d’eau pour jouer au foot ». Selon Bladi, l’arbitre n’a pas manqué de faire remarquer que « ces pauses sont autorisées chez les pros en Premier League et en Bundesliga ». Non sans donner des bribes de solution pour contourner cette disposition de la FFF.

« Même si ce n’est pas autorisé, les coaches feront un changement et les joueurs iront boire sur le banc. Ça ne pose pas de problèmes, même s’il faut rajouter une minute de temps additionnel ». Elias Nassif se dit convaincu que le sujet ne devrait pas susciter autant de polémique. Non sans déplorer une mauvaise communication de la FFF. En tout cas dans des pays comme le Maroc, le sujet enflamme la Toile.

« Une discrimination qui ne dit pas sin nom »

« Le Football ne tient nullement compte de considérations politiques, religieuses, idéologiques ou syndicales de ses acteurs », a avancé la FFF dans son mail repris par L’Equipe. « Ce principe s’impose à tous : instances – clubs – licenciés – arbitres. Il appartient à toutes les parties prenantes de le faire respecter », précise la Fédération Française de Football.

Selon Yves Ndiaye, professeur d’Education physique au Sénégal, « ce débat n’avait pas sa place dans le football français. Le ramadan, c’est quoi ? Juste un mois avec quelques matchs qui connaîtront une petite interruption, similaire à une pause-changement. Où se situe donc le problème ? Pourquoi créer cette polémique stérile ? Je trouve que cette mesure est une discrimination qui ne dit pas son nom. Et c’est dommage que cela se passe en France ».