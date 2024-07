Easther Mayi Kith : Une Lionne Indomptable dans le Chaudron Vert

L’AS Saint-Étienne vient d’annoncer la signature d’Easther Mayi Kith, défenseure internationale camerounaise, pour la saison 2024-2025. Cette arrivée marque un nouveau chapitre dans la carrière de la joueuse et renforce l’équipe féminine des Verts.

Née à Québec, Mayi Kith a débuté sa carrière au Dynamo Québec avant de poursuivre son développement aux États-Unis. Après des passages en Suède et en Angleterre, elle retrouve l’Arkema Première Ligue, où elle avait déjà évolué avec Montpellier et Reims.

« Je suis vraiment contente de revenir jouer en France, » déclare Mayi Kith. « Le projet du club m’a plu dès le départ. J’ai hâte de commencer à jouer sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne. »

Un renfort de poids pour les Vertes

Laurent Mortel, l’entraîneur, se réjouit de cette signature : « Easther est un profil défensif avec lequel j’ai déjà eu l’occasion de travailler. Son expérience et ses qualités athlétiques vont nous apporter de la sérénité sur le plan défensif. »

L’arrivée de Mayi Kith à Saint-Étienne s’inscrit dans le contexte d’un football camerounais féminin en pleine progression. Les Lionnes Indomptables se sont qualifiées pour les deux dernières Coupes du Monde, témoignant de la montée en puissance de cette nation sur la scène internationale.

L’AS Saint-Étienne : une histoire riche, un avenir prometteur

Si le football feminin est récent dans le Forez, côté masculin, l’AS Saint-Étienne reste l’un des clubs les plus titrés du football français, avec 10 titres de champion. Le club a accueilli plusieurs internationaux camerounais au fil des années, dont Roger Milla et Eugène Ekéké mais aussi le brillant Eugène N’Jo Léa fondateur du syndicat français des joueurs professionnels. Autant de talents qui ont marqué l’histoire des Verts.

L’équipe féminine, bien que plus récente, ambitionne de s’établir durablement parmi l’élite du football français, suivant l’exemple de son homologue masculine. pour cela, elle peut s’inspirer de sa voisine lyonnaise. En effet, à quelques kilomètres de Saint-Étienne, l’Olympique Lyonnais domine le football féminin européen depuis plus d’une décennie. Avec 8 Ligues des Championnes à son actif, le club est une référence mondiale et a contribué à élever le niveau du championnat français.

Engagement social

Au-delà du terrain, Mayi Kith s’engagera dans le programme « Vert l’Avenir » du club, participant à des actions autour du Sport pour tous. Cette initiative souligne l’importance accordée par l’AS Saint-Étienne à son rôle sociétal.