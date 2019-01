Cameroun : les lionnes indomptables: entre passion, espoir et euphorie

A la veille de la 10ème édition de la CAN féminine que le Cameroun s’apprête à accueillir, les fans de foot ne cessent de se mobiliser pour galvaniser l’équipe nationale qui sera au centre de tous les regards. Jumia Travel vous emmène au cœur de ce qu’il convient d’appeler une “aventure prometteuse”.

Cela fait déjà quelques années que le sport en général et le football en particulier, ne font plus rêver les citoyens camerounais. Les performances de l’équipe fanion de football ne sont plus à la hauteur de la réputation des années 90 et 2000, deux périodes au cours desquelles le pays de Paul Biya a connu de grands succès. Entre les titres de champions d’Afrique des nations et finalistes lors de compétitions internationales, les équipes nationales multipliaient de très bonnes performances, faisant ainsi rayonner le pays tout entier. En dehors des résultats qui ne suivent plus, les joueurs n’arrivent plus à accéder à de grands clubs comme cela a été le cas avec la génération Samuel Eto’o. Grâce à une brillante prestation lors de la coupe du monde de football féminin en 2015, la bande à Enganamouit a réussi à relancer la ferveur des amoureux de ce sport “ROI”.

Et si l’équipe féminine était finalement devenue la sélection préférée des camerounais ? Cette question était au centre d’un débat télévisé le 05 novembre dernier après la victoire des poulains de Carl Enow Ngachu face au Kenya à un moment où les lionnes multiplient les bonnes performances lors de matchs amicaux depuis quelques semaines. “Nous sommes unis plus que jamais derrière notre équipe nationale. Les joueuses nous démontrent depuis quelques années qu’elles peuvent nous représenter fièrement” c’est ce que déclarait Ivan, un jeune fan de foot qui ne cesse d’appeler à la mobilisation générale.

Plusieurs analystes sportifs étaient encore sceptiques quant à l’engouement des camerounais vis-à-vis de l’équipe nationale féminine, affirmant que la ferveur des fans durant les matchs n’étaient pas la même que pour l’équipe masculine. Mais aujourd’hui, il est possible d’affirmer que ces analystes se sont trompés. Les lionnes ont quasiment pris le pouvoir dans ce pays de sportifs. Hormis la brillante prestation observée lors de la récente coupe du monde tenue en Chine, les lionnes continuent de faire vibrer les supporters lors de matchs de préparation. Le match amical qui les opposait à la sélection kenyane le 05 novembre était une occasion idoine pour mesurer leur côte de popularité. “Un stade quasi plein pour un match amical de femmes, du jamais vu ici au pays”, une déclaration d’un journaliste sportif très connu. Pour lui, il y a encore quelques années, on ne parlait pas de foot féminin mais aujourd’hui, la donne a bel et bien changé. Il a conclu ses propos en ces termes: “de ma mémoire de journaliste, je n’ai jamais assisté à un match de lionnes avec un public venu aussi nombreux et surtout aussi et encourageant leur équipe”.

Les vice-championnes d’Afrique entrent en compétition le 19 novembre prochain contre la sélection égyptienne. Ce sera alors une occasion pour les co-équipières de la “goaléadore” Gaëlle Enganamouit de prouver au peuple qu’elles ont définitivement pris la place qui était jusque-là réservée aux Lions Indomptables.