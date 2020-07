Dupond-Moretti, l’avocat de Mohammed VI nommé ministre de la justice

Dans son casting tant attendu en France, le gouvernement de Jean Castex, le nouveau Premier ministre d’Emmanuel Macron, compte une recrue de poids : Eric Dupond-Moretti, par ailleurs avocat de la famille royale du Maroc, devient le nouveau Garde des Sceaux, le ministre de la Justice français.

Du Hainaut à la place Vendôme

Né en 1961 à Maubeuge, l’avocat pénaliste franco-italien est devenu au fil des années un ténor du barreau français. Ses plaidoiries, attendues par le public et redoutées par ses contradicteurs, lui ont permis d’obtenir de nombreux acquittements en France et un succès médiatique grandissant. À tel point qu’un film, « Une intime conviction » avec Marina Foïs et Olivier Gourmet, et de nombreux reportages télé lui ont été consacrés.

Grâce à sa faconde et son sens de la mise en scène, l’homme Eric Dupond-Moretti est ainsi devenu, par glissements successifs, un personnage à part entière, une sorte de Cyrano de Bergerac des prétoires, autant attachant qu’agaçant.

Le vertige du conflit d’intérêt

Si cette nomination est vécue comme « vertigineuse » par l’intéressé, elle pose également de nombreuses questions. Maître Eric Dupond-Moretti est notamment l’avocat-conseil de la famille royale marocaine : il est intervenu à plusieurs reprises pour veiller aux intérêts de Mohammed VI lors de son divorce avec son épouse la princesse Lalla Salma. C’est lui par exemple qui a plusieurs fois tancé les médias français qui analysaient de trop près les relations compliquées et obscures du couple royal.

S’il est évident que le nouveau ministre de la Justice français devra se défaire – pour un temps – de ses clients, qu’en sera-t-il de ses liens étroits avec le roi du Maroc ? Quelle influence cette relation aura-t-elle sur la conduite de son ministère ?

Dans les échanges entre la France et le Maroc, cette proximité peut potentiellement représenter un conflit d’intérêt car rarement un Ministre de la République française a affiché une telle proximité avec un responsable d’un Etat étranger, fut-il un État ami comme l’est le Maroc pour la France

