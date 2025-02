Après 96 ans d’attente, l’USL Dunkerque retrouve les demi-finales de la Coupe de France grâce à une victoire spectaculaire face au Stade Brestois (3-2). Au cœur de cette performance, Opa Sanganté, le défenseur international guinéen, a brillé en réalisant un doublé lors de ce match mémorable.

Dans un match qui restera gravé dans les annales du club, l’USL Dunkerque a réalisé un exploit retentissant en s’imposant 3-2 sur la pelouse du Stade Brestois, hier soir, en quart de finale de la Coupe de France. Une victoire qui propulse les Maritimes en demi-finale de la compétition, une première depuis 1928 !

Une histoire ancrée dans le football français

Fondé en 1919, l’USL Dunkerque est un club historique du football français, évoluant principalement entre la Ligue 2 et le National. Malgré des périodes difficiles, le club a su conserver une ferveur populaire inébranlable et une identité forte. Son dernier grand exploit en Coupe de France remontait à 1928, où il avait déjà atteint les demi-finales.

L’USLD a vu passer de nombreux joueurs talentueux et a toujours mis un point d’honneur à développer ses jeunes pousses. Il faut rappeler, par exemple, que sont passés à Dunkerque deux grands avant-centre du football français, Steve Savidan et Jean-Pierre Papin ! Cette dynamique a contribué à faire de Dunkerque un club capable d’exploit continuant à fédérer un large public.

Un scénario renversant

Pourtant, rien ne laissait présager un tel dénouement à l’heure de jeu. Les Brestois, club phare de la Ligue 1 qui a brillé en Champions League cette année, menaient 2-0. Mais les Dunkerquois, loin de se décourager, ont entamé une dernière demi-heure de folie.

Portés par un état d’esprit irréprochable et une solidarité sans faille, les joueurs de l’USLD ont renversé la vapeur en l’espace de 20 minutes. D’abord par un but du capitaine Vincent Sasso à la 65e minute, puis par un doublé de Opa Sanganté aux 80e et 84e minutes, qui a fait exploser de joie les supporters dunkerquois présents en Bretagne dans les tribunes du stade Francis-Le Blé.

Opa Sanganté, le roc guinéen de la défense dunkerquoise devenu buteur

Principal artisan de cet exploit, Opa Sanganté a joué un rôle majeur en défense comme en attaque. Arrivé en 2023 en provenance de Chateauroux, le défenseur international Bissaoguinéen s’est rapidement imposé comme un leader de vestiaire et un cadre indiscutable de l’équipe.

Né au Sénégal et arrivé en France à l’age de 6 ans, Opa Sanganté représente fièrement la Guinée Bissau sur la scène internationale et fait rayonner son petit pays dans le championnat français.

Formé en région parisienne, Sanganté a connu une progression linéaire, passant par plusieurs clubs de National et de Ligue 2 avant de rejoindre Dunkerque. Son expérience et son leadership ont été essentiel face à Brest, où il a su canaliser l’énergie de l’équipe pour renverser la rencontre.

Cette victoire est un véritable exploit pour l’USLD, qui évolue en Ligue 2 cette saison. Elle récompense le travail acharné de l’entraîneur Luis Castro et de ses joueurs, qui ont su faire preuve de caractère et de détermination face à une équipe brestoise pourtant favorite et qui brille en Ligue 1 cette saison.

La fête à Dunkerque

À Dunkerque, la joie était immense après ce succès historique. Les supporters ont envahi les rues de la ville pour célébrer leurs héros. La qualification pour les demi-finales de la Coupe de France est un événement majeur pour le club et pour toute une ville, longtemps privée de grands moments footballistiques.

L’USLD connaîtra son adversaire pour les demi-finales lors du tirage au sort qui aura lieu ce soir. Les Dunkerquois peuvent rêver d’aller encore plus loin dans cette compétition et pourquoi pas de décrocher une place en finale au Stade de France, ce qui constituerait le plus grand moment de l’histoire du club. Pour Opa Sanganté cette victoire est aussi pour la Guinée Bissau qui ne pouvait réver meilleur représentant.