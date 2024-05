Drame à la plage des Sablettes en Algérie : cinq écoliers noyés, sept personnes arrêtées

Cinq écoliers ont perdu la vie par noyade, samedi après-midi à la plage des Sablettes à Alger. Ce drame a bouleversé l’Algérie et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès des enfants et situer les responsabilités.

C’est une cascade de noyades qui a endeuillé l’Algérie. Les victimes, âgées entre 10 et 13 ans, participaient à une excursion avec un groupe de 70 écoliers. En fin d’après-midi, alors que les enfants jouaient sur la plage, cinq d’entre eux se sont noyés. La nouvelle de ce drame a rapidement fait le tour du pays et suscité une vive émotion. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a ordonné l’ouverture d’une enquête.

Sept personnes en garde à vue

De nombreuses questions se posent sur les circonstances de ce drame. Comment les enfants ont-ils pu se noyer ? Y avait-il des surveillants présents sur la plage ? Les organisateurs de l’excursion ont-ils pris toutes les mesures de sécurité nécessaires ? L’enquête en cours devrait permettre de répondre à ces questions et de situer les responsabilités. D’ores et déjà, sept personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête. Elles sont actuellement en garde à vue.

Ce drame rappelle aux autorités algériennes la nécessité de renforcer la sécurité sur les plages, surtout pendant la saison estivale. Malgré les campagnes de sensibilisation destinées aux enfants aux dangers de la mer et de leur apprendre les rudiments de la natation. Les familles des victimes sont dans l’attente des résultats de l’enquête et espèrent que la lumière sera faite sur ce drame.

Noyades fréquentes en Algérie

L’Algérie, malheureusement, n’est pas épargnée par les drames de noyade, touchant particulièrement les jeunes. Ces tragédies, souvent liées à un manque de surveillance et à des imprudences, endeuillent des familles et suscitent une vive émotion au sein de la société. Rien qu’en 2023, beaucoup de jeunes ont perdu la vie lors de noyade de masse survenus en Algérie.

En juillet, 11 enfants périssent noyés dans un bassin de rétention d’eau à Ouled Hellouf, dans la wilaya de M’sila. En août, 7 personnes, dont 5 enfants, se noient dans un barrage à Beni Slimane, dans la wilaya de Médéa. En septembre, 8 jeunes perdent la vie par noyade dans un étang à Oued Rhiou, dans la wilaya de Relizane.