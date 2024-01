Dounia Batma en appelle à Mohammed VI

Dounia Batma est de nouveau sous le coup d’une arrestation pour purger sa condamnation à un an de prison. La célèbre chanteuse et actrice marocaine, qui vient d’annuler son concert du nouvel An, est sous le coup de l’application de sa peine dans l’affaire +Hamza Mon bb. Elle en appelle désormais à la grâce du roi Mohammed VI.

Alors que la Cour de cassation vient de refuser son recours, Dounia Batma est désormais sous l’épée de Damoclès d’une application immédiate du jugement prononcé à son encontre en appel. Soit un an de prison ferme pour l’affaire Hamza mon bb. Après avoir marqué le monde de la musique arabe par son talent exceptionnel et un parcours jonché d’épreuves et de controverses, Dounia fait désormais la Une des tabloïd judiciaires. Naviguant entre succès artistiques et défis personnels, son histoire est encore à écrire.

Le Chemin vers la gloire

Dounia Batma, née le 1er avril 1991 à Casablanca, a su captiver l’audience, dès le début de sa carrière musicale, en 2010. Sa participation remarquée à l’émission télévisée marocaine Studio 2M a été le début de son ascension, suivie d’une reconnaissance internationale avec Arab Idol, en 2011. Sa performance exceptionnelle lui a valu une place de finaliste, la propulsant comme une étoile montante de la musique arabe. Elle a enchanté le public avec des hits tels que « Maroc Maroc », « Maziane Waer » et « Ah Ya Qamar », mêlant rythmes traditionnels et contemporains.

Malgré ses succès, la carrière de Dounia a été ponctuée de controverses. Notamment son implication dans l’affaire « Hamza Mon BB », en 2019. Elle a dénoncé cette situation comme une machination visant à nuire à sa réputation, mettant en lumière des preuves falsifiées et une campagne de diffamation. Dans une riposte aux accusations de l’artiste « S. Sh », Dounia a présenté des documents officiels, ajoutant un éclairage sur les défis rencontrés dans l’industrie du divertissement.

De plus, elle a révélé l’implication troublante de son ex-mari dans le complot, soulignant la complexité de cette affaire. Mais le tribunal l’a condamnée à un an de prison, et elle n’a plus le choix que de s’y soumettre. C’est pourquoi, aujourd’hui, elle émet un appel émouvant pour la Grâce Royale auprès du roi Mohammed VI. Ce message a touché de nombreux cœurs.

L’histoire de Dounia Batma est celle d’une artiste talentueuse, dont le parcours est marqué par des hauts et des bas. Malgré les défis et les controverses, elle demeure une figure incontournable et inspirante de la musique arabe. Elle témoigne d’une capacité extraordinaire à surmonter les épreuves et à captiver un public fidèle à travers le monde.