Dona Letizia et Lalla Salma, un engagement fort contre le cancer

La reine d’Espagne, Dona Letizia, s’engage davantage dans la lutte contre le cancer dans son pays. Elle a parrainé la cérémonie de lancement du projet « Tous contre le cancer » de l’Association espagnole contre la maladie. Un engagement qui rappelle celui de la princesse Lalla Salma, qui a créé une fondation pour lutter contre le cancer au Maroc.

En marge de la Journée mondiale contre le cancer, célébrée ce 4 février, la reine Letizia a présidé des travaux. Occasion saisie pour que le projet « Tous contre le cancer » soit présenté. Une initiative visant à mieux sensibiliser la population du royaume ibérique sur la maladie. L’objectif de cette campagne lancée par la reine Letizia étant d’atteindre 70% de survie d’ici 2030. Ce, à travers l’implication des acteurs la société civile, des entreprises publiques comme privées, des médias, des politiques.

« Une initiative conçue par et pour les personnes atteintes du cancer et leur famille », a précisé la Maison royale. Accompagnée de la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, la reine Letizia a réitéré son engagement contre ce fléau. Elle a insisté sur la nécessité de tout faire pour « augmenter la survie, le financement de la recherche, la détection précoce, le dépistage ». Ce qui, selon elle, permettra « d’améliorer la prise en charge des patients dans toutes les dimensions : chirurgicale, médicales, pharmacologiques et psychologiques », relève Histoires royales.

Dona Letizia et Lalla Salma, même lutte contre le cancer

« Plus nous aurons de connaissances sur la santé, meilleures seront les décisions que nous prendrons », a insisté Dona Letizia. « La santé est une priorité, la santé physique et la santé mentale, ainsi que le cancer est un vrai problème, très préoccupant et extrêmement complexe. Continuons à y faire face sérieusement et efficacement », a poursuivi la reine. Un engagement qui renvoie à celui de la princesse marocaine Lalla Salma. La mère du prince Moulay Hassan a créé, en 2005, l’Association Lalla Salma pour la lutte contre le cancer dont elle est la présidente exécutive.

Cette ONG marocaine s’est donnée pour objectif d’améliorer la prise en charge des patients et d’encourager les actions de prévention. Rappelons que Dona Letizia est présidente honoraire de l’Association espagnole contre le cancer dont. La reine espagnole est par ailleurs la présidente de la Fondation scientifique de l’Association. En 2021, 136 000 personnes atteintes de cancer ont bénéficié de l’assistance de son association.