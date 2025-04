Djelykaba Bintou brise le silence : un cri contre les violences conjugales en Guinée

La chanteuse guinéenne Djelykaba Bintou a secoué les réseaux sociaux en révélant, à travers une publication poignante sur Facebook le 2 avril 2025, avoir été victime de violences conjugales. Accompagné d’une photo où son visage tuméfié témoigne des sévices subis, son message dénonce un climat de tolérance envers ces actes répréhensibles. « Je ne savais pas que frapper à sang une femme et de manière répétée est considéré comme normal dans la société », écrit-elle.

Si elle ne nomme pas directement son agresseur, toutes les spéculations convergent vers son ex-mari, le chanteur Azaya, une figure incontournable de la scène musicale guinéenne. Ce dernier, qui n’a pour l’instant pas réagi aux accusations, vient de sortir un clip intitulé Cercle de feu. Il y évoque les notions de trahison et de mensonge dans un mariage, ce qui alimente encore davantage les débats.

Une vague d’indignation en Guinée et au-delà

L’affaire a rapidement pris une ampleur nationale et internationale. En Guinée, plusieurs associations de défense des droits des femmes, dont le Club des jeunes filles leaders de Guinée, ont réagi avec force. Elles dénoncent cet énième cas de violence conjugale et réclament une prise de position ferme de la justice. La ministre de la Promotion féminine, Charlotte Daffé, a exprimé son soutien à la chanteuse et insisté sur l’urgence de briser le silence face à ces violences. Elle a rappelé que son ministère était engagé à accompagner les victimes et à lutter contre l’impunité.

Sur la scène diplomatique, l’ambassade de France en Guinée a également réagi après avoir, dans un premier temps, publié un message de soutien aux prochains concerts d’Azaya au Canada et en France. Face aux critiques, la mission diplomatique a supprimé ce message. Elle a précisé qu’elle respectait la présomption d’innocence tout en affichant une position solidaire envers les victimes de violences conjugales. Ce revirement a suscité de nombreuses réactions. Sur les réseaux sociaux, les internautes guinéens ont exprimé leur incompréhension.

Une affaire qui pourrait avoir des conséquences judiciaires

Alors que la pression monte, des voix s’élèvent pour encourager Djelykaba Bintou à porter plainte. En Guinée, les violences basées sur le genre restent très préoccupantes. Récemment, plusieurs drames ont eu lieu à Kankan et Conakry. Dans ces deux villes, des femmes ont perdu la vie sous les coups de leurs agresseurs. L’affaire Djelykaba Bintou-Azaya pourrait renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes. Cela suppose qu’elle soit suivie d’une enquête rigoureuse et de sanctions appropriées.

Si la justice s’empare de ce dossier, les conséquences pourraient être lourdes pour Azaya. Son image et sa carrière risquent d’être sérieusement affectées. Le mouvement de solidarité en faveur de Djelykaba Bintou montre que la société guinéenne est en mutation. De plus en plus de voix refusent désormais de se taire face à de telles injustices.