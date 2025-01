Mobilisation des artisans et commerçants de Conakry pour Doumbouya

Ce dimanche 26 janvier 2025, les rues de Kaloum, à Conakry, ont été le théâtre d’une impressionnante mobilisation populaire. Plus de 8000 personnes, issues notamment de l’Association des Mareyeuses de Guinée, les Pêcheurs artisanaux, les femmes fumeuses de poisson, les syndicats de moto-taxis, et de nombreuses associations de jeunesse, ont convergé pour exprimer une demande claire et unanime : voir le Général Mamadi Doumbouya se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Organisé à l’initiative du collectif de jeunes entrepreneurs du secteur public et privé, baptisé « Un pour tous, Tous pour un », cet événement constituait une véritable démonstration de soutien populaire au Président de la Transition. Les participants, scandant le slogan « Mon Général, on vous croit, on vous suit« , ont salué le leadership du Président de la République , qui est un homme déterminé à transformer la Guinée.

Le parti-pris de la continuité

Interrogée par TV5 AFRIQUE, une manifestante résumait cette prise de position générale : « Mon Général, vous devez continuer ce que vous faites aujourd’hui pour transformer et développer la Guinée! » : visiblement satisfait des orientations politiques adoptées et des mesures prises depuis la prise de pouvoir par le Général Mamadi Doumbouya, les artisans et professionnels guinéens veulent que la reprise économique se confirme et que l’assainissement de la gestion publique se poursuive, et ils votent massivement pour la continuité de la gouvernance mise en place.

Dans une ambiance à la fois bon enfant et empreinte d’engagement et d’espoir, la mobilisation s’est déroulée sans incident. L’organisation exemplaire de cet événement a mis en lumière la maturité citoyenne des participants, soucieux de faire entendre leur conviction dans un climat de paix et de sérénité.

Une adhésion aux actions entreprises

Cette manifestation illustre l’attachement d’une grande partie de la population guinéenne au projet de transformation qualitatif du pays incarné par le Général Mamadi Doumbouya, dont les réformes structurelles et les décisions audacieuses commencent à marquer les esprits: rigueur dans la gouvernance, avancées concrètes en direction du développement, réappropriation des ressources du pays et utilisation de ces ressources pour accélérer le développement, sans effet de manche ni rodomontade politicienne. Une priorité à l’action pragmatique qui rencontre visiblement l’adhésion d’une population lassée des affrontements stériles des clans et des partis.

Une chose paraît claire : ce rassemblement est le signe explicite d’une mobilisation chez les artisans et commerçants guinéens, appelant à une continuité dans la gouvernance pour répondre aux aspirations d’une Guinée qui leur paraît enfin partie sur la voie de la prospérité et du développement économique. Leur appel, scandé quasiment sous les fenêtres de la Présidence guinéenne à Kaloum, sera-t-il entendu par le Général Mamadi Doumbouya?