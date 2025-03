Djamel Menad : la disparition d’une légende du football algérien

C’est avec une immense tristesse que le monde du football algérien a appris le décès de Djamel Menad, figure emblématique des Fennecs et attaquant de légende de la JS Kabylie. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a rendu hommage à cette icône du sport national dans un communiqué officiel, soulignant « une perte bouleversante pour l’ensemble de la famille sportive et footballistique algérienne. »

Un parcours exceptionnel au service du football algérien

Né le 22 juillet 1960 à El Bayadh, Djamel Menad s’est imposé comme l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football algérien. Sa carrière, jalonnée de succès, a débuté dans les clubs locaux avant qu’il ne rejoigne la prestigieuse Jeunesse Sportive de Kabylie. Au sein de ce club emblématique du championnat national, il a rapidement conquis le cœur des supporters grâce à son efficacité redoutable et son sens inné du but.

Son talent lui a également ouvert les portes de l’Europe, notamment en France où il a porté les couleurs de Nîmes Olympique avant de jouer au Portugal. Cette expérience à l’étranger lui a permis d’affiner son jeu et de se confronter à un style de football différent, enrichissant ainsi son bagage technique avant son retour au pays avec la JSK et l’USM Alger.

Héros de la CAN 1990 et pilier de la sélection nationale

En équipe nationale, Djamel Menad a écrit certaines des plus belles pages de l’histoire du football algérien. Sa participation à la Coupe du Monde 1986 au Mexique a contribué à asseoir la réputation des Fennecs sur la scène internationale. Mais c’est surtout lors de la Coupe d’Afrique des Nations 1990, organisée et remportée par l’Algérie, qu’il s’est définitivement inscrit dans la légende en marquant à quatre reprises et terminant meilleur buteur de la compétition. Ses performances durant cette compétition restent gravées dans la mémoire collective des Fennecs.

Sur le terrain, Menad impressionnait par son sens de l’anticipation et sa capacité à se démarquer dans les surfaces adverses. Joueur complet, toujours en mouvement, il était réputé pour son sang-froid face aux buts et son engagement physique. Ces qualités ont fait de lui l’un des attaquants les plus redoutés du continent africain durant sa période d’activité.

Une reconversion comme entraîneur interrompue

Après avoir raccroché les crampons, Djamel Menad avait entrepris une carrière d’entraîneur, mettant son expérience et sa passion au service des nouvelles générations. Comme le souligne le communiqué présidentiel, « il s’apprêtait à écrire un nouveau chapitre de gloire en tant qu’entraîneur » lorsque le destin en a décidé autrement.

« Les Algériens garderont de lui le souvenir d’un homme à la conduite exemplaire« , a déclaré le président Tebboune, rendant ainsi hommage non seulement au sportif d’exception, mais également à l’homme de valeurs qu’était Djamel Menad.

En ces derniers jours du mois sacré de Ramadhan, le président de la République a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble de la communauté sportive algérienne, les assurant de sa profonde compassion.

La disparition de Djamel Menad laisse un vide immense dans le cœur des amateurs de football algérien, mais son héritage sportif et humain continuera d’inspirer les futures générations de joueurs et d’entraîneurs. « À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons, » conclut le message de condoléances de la présidence algérienne.