La publication du nouveau clip de Tinashe intitulé « Cross That Line » a créé le tollé sur les réseaux sociaux. Pourquoi ?

Les internautes ont en effet souligné des ressemblances surprenantes avec le clip « DA » de l’artiste Shay, protégée du DUC de Boulogne. Des accusations qui ont vite pris de l’ampleur et semé la zizanie entre les fans des deux artistes. Des plans semblables, une esthétique rapprochée, une chorégraphie très inspirée. Des ressemblances qui, selon les internautes, soulèvent la question de l’inspiration de l’artiste, Tinashe.

Alors que certains y voient une simple coïncidence, d’autres pour leur part n’y voient qu’une pure copie du labeur de Shay. « Shay qui se fait copier à gauche à droite c’est une dinguerie », « MDRRR même tenue, même choré, set similaire Shay c’est fort », « mais c’est la chorégraphie de SHAY ? », « elle a clairement tout volé à Shay », « attendez mdrrrr la les français on va faire genre on a rien vu ? wesh défendez un peu l’art de Shay nan ? », sont les réactions qu’on peut lire, montrant l’indignation des internautes face à la ressemblance des clips « Cross That Line » et « DA ».

Cette situation met un peu plus en exergue le talent de l’artiste Shay, qui a su se différencier par son monde visuel particulier. Toutefois, elle peine à s’imposer à l’international où elle reste plus ou moins méconnue. Cela peut aider à comprendre pourquoi Tinashe, artiste américaine, jouissant d’une plus grande notoriété a pu s’inspirer du travail de l’artiste belge sans lui reconnaître le mérite.

De son véritable nom Vanessa Lesnicki, Shay a à cœur de faire découvrir son univers artistique à ses fans. Ce qu’elle a entrepris d’ailleurs en tenant une série de concerts récemment.