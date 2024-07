Demande belge d’extradition de Rokia Traoré : la justice italienne s’en remet à celle de l’UE

La Cour d’appel d’Italie s’en remet au jugement de la Cour de justice de l’Union Européenne qui devra statuer sur la validité de la demande d’extradition de Rokia Traoré émise par la justice belge. La chanteuse malienne a été arrêtée en Italie le 20 juin 2024, et la star est retournée dans la prison de Civitavecchia.

La chanteuse malienne Rokia Traoré est actuellement détenue à la prison des femmes de Civitavecchia, en Italie, depuis le 21 juin 2024. Mais elle pourrait bientôt être placée en résidence surveillée à condition que des garanties soient apportées à la justice italienne par son avocate Maddalena Claudia Del Re. La chanteuse est condamnée pour « non-représentation d’enfant » par un tribunal belge en octobre 2023.

Elle avait été arrêtée en Italie à la demande des autorités belges. Cette condamnation fait suite à un différend concernant la garde de sa fille avec son ex-conjoint. Rokia Traoré refuse de remettre l’enfant à son père, l’accusant d’attouchements sexuels. L’artiste clame son innocence et a entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention qu’elle juge abusive et inéquitable. Son cas a suscité une mobilisation importante dans le monde de la musique et de la culture, avec de nombreux appels à sa libération.

Litiges pour la garde de l’enfant

La situation de Rokia Traoré soulève des questions importantes sur les droits des parents, la protection de l’enfance et le système judiciaire international. Les déboires judiciaires de Rokia Traoré ont débuté en 2016 avec sa séparation de son mari, un homme d’affaires belge, avec qui elle a eu une fille. C’est le début des litiges pour la garde de l’enfant. Les tensions entre Rokia Traoré et son ex-conjoint s’accentuent autour de la garde de leur fille.

En 2018, Rokia Traoré porte plainte contre son ex-conjoint pour attouchements sexuels sur leur fille. La plainte est classée sans suite par la justice belge. En 2020, craignant pour la sécurité de sa fille, Rokia Traoré quitte la Belgique et s’installe en France avec son enfant. En 2021, le père de l’enfant saisit la justice belge pour obtenir la garde de sa fille. Rokia Traoré ne se présente pas à l’audience et est condamnée par défaut à un an de prison pour « non-représentation d’enfant ».

Rokia Traoré condamnée à deux ans de prison

La justice malienne accorde la garde exclusive de l’enfant à Rokia Traoré. Nous sommes en 2022. L’année suivante, plus précisément en octobre, la Cour d’appel de Bruxelles confirme la condamnation de Rokia Traoré à deux ans de prison. Rokia Traoré est arrêtée à l’aéroport de Rome lors d’un voyage en Italie, en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Incarcérée dans une prison pour femmes en Italie, elle entame une grève de la faim pour protester contre sa détention.

Actuellement, la justice italienne examine la demande d’extradition de la Belgique. Rokia Traoré a fait appel de sa condamnation belge. La situation de Rokia Traoré soulève des questions importantes sur les droits des parents, la protection de l’enfance et le système judiciaire international.