Déguerpissement du Grand Abidjan : les Nouchis réagissent vivement, tandis que la sécurité des constructions pose question

Les opérations de déguerpissement menées par les autorités ivoiriennes dans le cadre de l’aménagement du Grand Abidjan suscitent des réactions vives, notamment au sein de la communauté Nouchis. En parallèle, l’effondrement tragique d’un immeuble à Cocody soulève des interrogations sur la sécurité des constructions dans la région.

Les Nouchis dénoncent les démolitions arbitraires

Les Nouchis, communauté urbaine et linguistique dynamique au sein de la capitale ivoirienne, déplorent le manque de concertation et de prise en compte de leurs droits et intérêts dans le processus de déguerpissement. Ils dénoncent des démolitions arbitraires de leurs habitations et des déplacements forcés sans solutions de relogement adéquates.

« Nous sommes traités comme des squatters sur nos propres terres ancestrales« , s’indigne un chef Nouchis. « On nous impose un départ sans nous proposer de solutions durables pour notre avenir. »

Cette situation aggrave les tensions existantes entre les Nouchis et les autorités ivoiriennes concernant les droits fonciers. La communauté Nouchis réclame la reconnaissance de ses droits coutumiers sur les terres qu’ils occupent depuis des générations.

L’effondrement d’un immeuble à Cocody-Riviera-Palmeraie met en lumière les problèmes de construction

L’actualité récente vient encore compliquer la situation avec l’effondrement tragique d’un immeuble R+2 à Cocody-Riviera-Palmeraie, ce mardi 4 juin 2024. Cet incident souligne les problèmes de sécurité des constructions dans l’agglomération abidjanaise. Les causes de l’effondrement restent inconnues, mais les secours sont mobilisés pour rechercher les victimes sous les décombres.

Les riverains expriment leur inquiétude quant à la qualité des constructions et le respect des normes de sécurité, ce qui rejoint les préoccupations des Nouchis sur les conditions de relogement offertes par les autorités dans le cadre du déguerpissement.

Un appel au dialogue et à une approche inclusive

Face à ces tensions, des organisations de défense des droits humains appellent au dialogue et à une approche inclusive dans la gestion du processus de déguerpissement. Elles exhortent les autorités ivoiriennes à garantir le respect des droits des communautés affectées, en particulier les droits des populations autochtones comme les Nouchis. Un dialogue ouvert et inclusif est indispensable pour trouver des solutions durables qui préservent les droits de tous.