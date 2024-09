Deep Learning Indaba 2024 : l’Afrique trace sa voie dans l’intelligence artificielle à Dakar

L’Indaba 2024 met en lumière l’Afrique comme un acteur montant dans le domaine de l’intelligence artificielle lors de sa réunion annuelle à Dakar.

L’Afrique s’affirme de plus en plus sur la scène technologique mondiale, et cela se confirme encore cette année avec l’ouverture de la sixième édition du Deep Learning Indaba. Cet événement phare de l’intelligence artificielle (IA) en Afrique se tient à Dakar, au Sénégal, du 1er au 7 septembre 2024. Regroupant chercheurs, professionnels, et passionnés de l’IA, cette conférence se positionne comme une plateforme incontournable pour discuter des enjeux et des opportunités uniques de l’IA sur le continent africain.

L’IA au service du développement africain

Le Deep Learning Indaba se distingue par sa mission : faire en sorte que l’Afrique ne soit pas seulement un consommateur passif des technologies d’IA, mais un acteur clé dans leur développement. Comme l’a souligné Daouda Tandiang Djiba, l’un des organisateurs principaux, il est crucial que les Africains maîtrisent cette technologie et en comprennent les impacts pour mieux l’adapter à leurs réalités locales. L’IA peut jouer un rôle déterminant dans des secteurs comme l’agriculture, la santé ou encore les transports, en apportant des solutions innovantes aux problèmes spécifiques du continent.

Cette année, plus de 600 participants venant de toute l’Afrique et d’ailleurs se sont réunis à l’Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) pour une semaine d’échanges et d’apprentissages intensifs. L’édition 2024 met l’accent sur l’inclusivité et la diversité, veillant à ce que toutes les voix, même les plus marginalisées, soient entendues. Les organisateurs ont mis en place des bourses d’études, des programmes de mentorat et d’autres initiatives pour garantir un environnement accueillant pour tous les participants.

Conférenciers de renom et thématiques clés

Parmi les moments forts de cette édition figurent les interventions de conférenciers de renommée internationale tels que Samy Bengio d’Apple et Isabel Valera de l’Université de la Sarre. Les discussions couvriront des sujets cruciaux comme l’IA responsable, les solutions d’IA résilientes au climat, et la science des données pour la santé en Afrique. Des ateliers spécialisés permettront également aux participants d’approfondir leurs connaissances sur des sujets techniques.

Le Deep Learning Indaba ne se limite pas à une simple conférence annuelle ; il s’agit d’un véritable mouvement visant à renforcer l’écosystème de l’IA en Afrique. Grâce à des collaborations avec des communautés panafricaines et des partenariats internationaux, l’événement favorise la formation de nouvelles recherches, l’innovation et le développement des talents locaux. L’IndabaX, déclinaison locale de l’événement, s’étend désormais à 47 pays africains, assurant une portée continue sur le continent.