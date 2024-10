Découvrez « My Barbie Story » à l’occasion des 65 ans de la poupée iconique !

Mattel, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des jouets et des jeux, célèbre un jalon important : le 65ème anniversaire de Barbie. Pour marquer cette occasion, l’entreprise dévoile « My Barbie Story », un livre en édition limitée qui regroupe des récits de personnalités influentes partageant leurs expériences avec Barbie au fil des années.

Cet ouvrage, riche de 108 histoires personnelles et de photographies de célébrités, d’ambassadeurs et de passionnés, est maintenant disponible à la vente. L’intégralité des bénéfices sera reversée à UN Women UK, l’entité des Nations Unies dédiée à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles. Ce, dans le cadre de l’initiative « Le Plafond des Rêves » de Barbie, qui vise à offrir des opportunités égales aux jeunes filles.

Symbole d’émancipation et de possibilités infinies

Depuis son lancement, en 1959, Barbie est devenue un symbole d’émancipation et de possibilités infinies, inspirant des millions de personnes à travers le monde à explorer leurs aspirations et leur identité. Pour célébrer cet héritage, « My Barbie Story » offre une plateforme aux admirateurs de la marque, leur permettant de partager leurs propres récits.

Les témoignages incluent des contributions de personnalités telles que Dame Helen Mirren, Claudia Schiffer, Estelle Mossely, Hélène Darroze, Adwoa Aboah, Sharon Rooney, Samantha Cristoforetti, Richard Quinn, et bien d’autres. Ces récits illustrent l’impact durable de Barbie sur leurs parcours. Ils soulignent par ailleurs son influence à travers les générations et dans divers domaines allant des arts au sport, en passant par les sciences et la technologie.

Barbie, une poupée bien connue en Afrique

En France, plusieurs figures emblématiques ont également pris part à cette initiative, notamment Hélène Darroze, Cheffe étoilée et modèle Barbie en 2019, Estelle Mossely, Championne de boxe et modèle Barbie en 2024, Eléonore Laloux, ambassadrice de la diversité en 2023, Anne Fleur Broudehoux, fondatrice de la marque Roseanna, Cathy Moreau, collectionneuse et créatrice d’événements autour de Barbie, Éric Chatillon, collectionneur, et Maureen Piesset, créatrice de contenu.

Ce 65ème anniversaire de Barbie n’est pas qu’une simple célébration de son héritage dans la culture populaire et mondiale. Barbie étant la poupée la plus célèbre au monde. En Afrique, elle occupe aussi cette même place de choix dans le cœur des enfants.