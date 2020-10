Khanyi Mbau, la « poupée Barbie » sud-africaine

Khanyisile Mbau, connue professionnellement sous le nom de Khanyi Mbau, est une actrice, animatrice de télévision et artiste sud-africaine. Après avoir obtenu le look de « poupée Barbie », Khanyi a des projets encore plus grands pour son apparence et pourrait bientôt surprendre son monde.

La personnalité médiatique Khanyi Mbau a révélé qu’elle a atteint ses objectifs d’avoir une belle silhouette et une peau plus claire, car elle aspirait à ressembler à Barbie. Ce n’est pas seulement son visage qui a subi la transformation, mais tout son corps. Elle a partagé un extrait de l’interview avec YFM sur son Instagram. Mais après les commentaires grossiers, elle a décidé de le supprimer. Un fan l’a encouragée en ces termes : « Si je pouvais rendre ce corps bleu, je le ferais…». Un autre a commenté : « Vous êtes très douée pour les mots ».

Il est clair que tout le monde n’est pas grand fan de sa transformation. Ce n’est un secret pour personne que l’animatrice de télévision a choisi la voie cosmétique et changer son apparence en éclaircissant sa peau. Elle en a parlé fièrement et franchement, en ignorant souvent les commentaires malveillants. La section des commentaires de son dernier message étant remplie d’insultes offensantes.

Dans une publication sur Instagram, Khanyi Mbau (35 ans), a déclaré que le processus d’éclaircissement de la peau avait commencé en 2011, après avoir réalisé que les maquilleurs blancs étaient incapables de s’adapter à son teint. Pour tenter de remédier à ce problème, l’actrice a décidé de commencer à prendre des gouttes et des pilules de glutathion IV, ce qui était totalement inutile. Finalement, elle a réalisé que le seul moyen d’obtenir une peau plus claire était d’utiliser des produits de surface, car ils avaient les résultats les plus efficaces.

Khanyi a en outre précisé qu’en éclaircissant sa peau, elle ne regardait pas les autres à la peau plus foncée. Elle a déclaré que c’était son choix personnel et que sa peau claire la rendait fraîche et « éclatante ». Quelle que soit l’opinion des personnes à son sujet, cela ne l’empêchera pas de poursuivre cet objectif « fou » qu’elle veut atteindre.