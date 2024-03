Décès du chanteur amazigh El Mehdi Ben Mbark, le mystère plane sur Casablanca

La découverte macabre du corps sans vie du chanteur amazigh El Mehdi Ben Mbark, hier à Casablanca, a endeuillé la scène musicale et jeté un voile de mystère sur la ville.

Le chanteur, âgé de 90 ans, était porté disparu depuis le 3 mars courant. L’absence prolongée de cet artiste respecté avait déclenché l’inquiétude de ses proches, qui ont alerté les autorités. Un avis de recherche a été immédiatement diffusé, et les efforts pour retrouver sa trace se sont intensifiés.

Un artiste accompli et une perte immense

C’est finalement hier que le corps d’El Mehdi Ben Mbark a été retrouvé, gisant dans un cimetière de Casablanca. La dépouille a été transportée à la morgue pour une autopsie, qui permettra de déterminer les circonstances exactes de ce décès tragique. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent, et tous les efforts sont déployés pour éclaircir cette affaire.

Né à Essaouira, El Mehdi Ben Mbark avait marqué de son empreinte la scène musicale amazighe. Sa voix puissante et son répertoire riche en émotions avaient conquis le cœur de nombreux fans à travers le Maroc et au-delà. Sa disparition, à l’âge de 90 ans, laisse un grand vide dans le monde de la musique et prive le public d’un talent unique.

Un mystère à résoudre et une attente angoissée

Depuis l’annonce de la triste nouvelle, les hommages affluent de la part d’artistes, de fans et de personnalités du monde culturel. Des témoignages poignants saluent la mémoire d’El Mehdi Ben Mbark et soulignent son immense contribution à la musique amazighe.

Alors que l’enquête suit son cours, la famille, les amis et les admirateurs d’El Mehdi Ben Mbark attendent avec angoisse les conclusions de l’autopsie et les réponses aux questions qui entourent son décès. La communauté artistique et le public tout entier espèrent que la lumière sera faite sur cette tragédie et que justice sera rendue à cet artiste talentueux.