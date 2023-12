Début du retrait anticipé et progressif des Casques bleus en RDC

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité une résolution engageant un retrait anticipé et progressif des Casques bleus de la République Démocratique du Congo.

C’est à l’unanimité que le Conseil de sécurité de l’ONU a, ce 19 décembre 2023, adopté une résolution engageant un retrait anticipé et progressif des Casques bleus de la République Démocratique du Congo (RDC). Ce retrait, qui avait été réclamé par le gouvernement congolais, débutera avant la fin de l’année 2023 et se terminera en avril 2024.

Effectifs de la Monusco réduits de 2 350

La première phase du retrait concernera la province du Sud-Kivu, qui sera entièrement évacuée par les Casques bleus d’ici fin avril 2024. À partir de mai 2024, la Monusco, la mission de maintien de la paix de l’ONU en RDC, ne sera présente que dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Parallèlement à ce retrait, les effectifs de la Monusco seront réduits de quelque 2 350 personnes, soit environ 15 % de ses effectifs actuels. La poursuite éventuelle du retrait devra être déterminée sur la base d’un rapport d’évaluation de la première phase, que le Conseil de sécurité attend d’ici fin juin 2024.

Violences persistantes dans l’Est

Le retrait des Casques bleus de la RDC intervient dans un contexte de violences persistantes dans l’Est du pays, où des groupes armés sévissent, depuis des décennies. Le gouvernement congolais estime que la Monusco est inefficace pour protéger les civils face à ces groupes armés.

Le Conseil de sécurité a toutefois exprimé ses inquiétudes concernant l’escalade de la violence dans l’Est de la RDC et les tensions entre le Rwanda et la RDC. Il a appelé à un calme et à un dialogue entre les deux pays. Le retrait des Casques bleus de la RDC pourrait avoir de graves répercussions sur la sécurité de la région.

Prendre le relais des Casques bleus

Néanmoins, « les membres de ce Conseil suivront les choses de près, au moment où le gouvernement de RDC veut assumer la pleine responsabilité de la protection des civils avec le retrait de la Monusco », a rassuré, mardi, l’ambassadeur américain adjoint Robert Wood.

Reste à savoir si les forces congolaises seront en mesure de prendre le relais des Casques bleus et de garantir la protection des civils. La décision du Conseil de sécurité de l’ONU est tombée à la veille du début des élections générales en RDC. Outre la Présidentielles, les élections législatives, municipales et provinciales se déroulent actuellement dans le pays.