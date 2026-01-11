De la gloire mondiale à la retraite paisible : la nouvelle vie du chimpanzé Bubbles, l’icône oubliée de Michael Jackson

Pendant des années, son visage a fait le tour du monde. Présent sur les photos, dans les coulisses des concerts et jusque dans les avions privés, Bubbles n’était pas un chimpanzé comme les autres. Symbole d’une époque où Michael Jackson fascinait autant qu’il déroutait, l’animal est devenu, malgré lui, une figure de la pop culture mondiale. Aujourd’hui, à 42 ans, Bubbles vit loin des projecteurs, dans un cadre radicalement différent, mais étonnamment serein.

Bubbles, un animal devenu phénomène médiatique

Dans les années 1980, Michael Jackson est au sommet de sa carrière. Albums mythiques, tournées planétaires, clips révolutionnaires : chaque apparition du King of Pop attirait l’attention. À ses côtés, un compagnon singulier attire presque autant l’attention que lui. Bubbles, jeune chimpanzé adopté alors qu’il n’était encore qu’un bébé, accompagne la star dans ses déplacements, ses séances photos et certains événements officiels.

À l’époque, la présence d’un grand singe habillé, nourri à table et traité comme un membre de la famille fascine autant qu’elle choque. Bubbles devient une curiosité mondiale, immortalisé dans des images devenues cultes, notamment lors de voyages au Japon ou dans l’intimité du ranch de Neverland. Mais derrière l’image attendrissante se cache une réalité biologique incontournable. En grandissant, Bubbles gagne en force et en taille. Comme tous les chimpanzés adultes, il devient imprévisible et potentiellement dangereux pour l’homme.

Célébrité incompatible avec la nature, retraite dorée en Floride

La vie domestique, encore plus sous l’œil constant des médias, n’est plus adaptée à ses besoins. Au début des années 2000, la décision est prise de l’éloigner définitivement de la vie publique. Un choix difficile, mais nécessaire pour assurer sa sécurité et celle de son entourage. Michael Jackson, conscient des enjeux, veille à ce que son ancien compagnon soit placé dans un environnement spécialisé, loin du tumulte médiatique.

Aujourd’hui, Bubbles réside au Center for Great Apes, un sanctuaire reconnu situé en Floride. Ce centre accueille des chimpanzés et orangs-outans issus de cirques, de laboratoires ou de la détention privée, et leur offre un cadre de vie adapté à leurs besoins naturels. À 42 ans, un âge avancé pour un chimpanzé né en captivité, Bubbles bénéficie d’un suivi vétérinaire constant, d’une alimentation équilibrée et d’un environnement enrichi. Il partage son quotidien avec d’autres congénères, dans de vastes enclos aménagés pour stimuler son comportement naturel.

L’héritage de Michael Jackson toujours présent

Fait notable : les frais liés à l’entretien de Bubbles sont toujours pris en charge par la succession de Michael Jackson. L’« Estate » du chanteur finance son logement, ses soins et son alimentation. Ce qui perpétue ainsi le lien entre la star disparue et son ancien compagnon. Cette prise en charge à long terme est relativement rare et fait ressortir l’importance qu’occupait Bubbles dans la vie de l’artiste. Loin des strass et des paillettes, Bubbles s’est découvert un nouveau centre d’intérêt qui surprend autant qu’il attendrit.

Le chimpanzé pratique la peinture dans le cadre des activités d’enrichissement proposées par le sanctuaire. À l’aide de pinceaux et de couleurs, il réalise des toiles abstraites, utilisées à la fois comme stimulation mentale et comme moyen d’expression. Certaines de ces œuvres sont même parfois mises en vente au profit du sanctuaire. Ce qui contribue indirectement à la protection d’autres grands singes. Une reconversion artistique inattendue pour celui qui fut autrefois une mascotte planétaire.