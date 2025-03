De l’Algérie au monde : le parcours singulier de Rachid Koraïchi

Artiste algérien de renommée mondiale, Rachid Koraïchi transforme l’héritage spirituel soufi et les écritures sacrées en œuvres puissantes qui transcendent les frontières. Portrait d’un créateur engagé dont le travail dialogue avec l’histoire tout en interrogeant notre présent.

Né en 1947 à Ain Beïda en Algérie, Rachid Koraïchi est un artiste multidisciplinaire dont l’œuvre s’enracine profondément dans les traditions spirituelles du monde arabe et berbère, tout en embrassant une dimension résolument contemporaine. Graveur, sculpteur, céramiste et peintre, il est reconnu pour ses créations interrogeant la mémoire collective et les liens entre les civilisations.

Issu d’une famille soufie, Rachid Koraïchi développe très tôt un attrait pour la calligraphie et les arts sacrés. Son parcours artistique débute à l’École des Beaux-Arts d’Alger, avant de se poursuivre à Paris, où il perfectionne sa technique à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts. Sa formation cosmopolite nourrit une œuvre qui, selon ses propres mots, cherche à « faire dialoguer les cultures et les spiritualités. »

L’héritage de Mohammed Khadda

Koraïchi s’inscrit dans une filiation artistique importante, notamment celle de Mohammed Khadda (1930-1991), figure majeure de la peinture algérienne moderne. Khadda a ouvert la voie à une génération d’artistes en réinventant le signe comme élément central de l’expression artistique contemporaine maghrébine.

Parmi les artistes contemporains qui reconnaissent explicitement leur dette envers Khadda, Rachid Koraïchi occupe une place particulière. Son travail sur les signes et la calligraphie prolonge les recherches de son aîné, tout en développant un langage visuel propre. Cette transmission artistique s’observe notamment dans ses séries de bannières et d’installations où lettres et symboles forment une poétique visuelle qui rappelle les « alphabets libres » caractéristiques de l’œuvre de Khadda.

Une œuvre entre tradition et universalité

L’art de Koraïchi est une exploration poétique de l’âme humaine, où le texte, le symbole et la matière dialoguent pour donner naissance à des œuvres d’une grande intensité visuelle et spirituelle. « Je travaille sur les signes comme langage universel, car ils nous permettent de communiquer au-delà des mots, » explique l’artiste dans un entretien accordé à la revue Diptyk en 2019.

Parmi ses réalisations les plus marquantes figure la série « Les Maîtres invisibles », exposée au British Museum en 2013, un hommage aux grands penseurs soufis qui a contribué à faire connaître son travail auprès du public international. Ses installations en céramique, où la finesse des motifs évoque l’éternité des savoirs ancestraux, sont aujourd’hui présentes dans plusieurs collections prestigieuses, dont celle du Musée d’Art Moderne de Paris.

Son engagement artistique s’exprime également à travers des œuvres commémoratives et humanistes. En 2021, il inaugure le « Jardin d’Afrique » à Zarzis, en Tunisie, une nécropole dédiée aux migrants disparus en mer Méditerranée. Ce cimetière-jardin, financé par l’artiste lui-même, offre une sépulture digne à ceux que la mer a rejetés sur les côtes tunisiennes. Chaque être humain mérite de reposer dans la dignité, quelle que soit son origine, affirme Koraïchi, dont le projet a été salué par plusieurs organisations humanitaires.

À 78 ans, Rachid Koraïchi continue de créer et d’exposer à travers le monde. Son travail a été récemment présenté à la Biennale de Venise et fait l’objet d’une importante rétrospective à l’Institut du monde arabe à Paris en 2022. Sa démarche artistique, alliant tradition et modernité, témoigne d’une volonté constante de bâtir des ponts entre les cultures.

À travers ses œuvres, Koraïchi exprime l’idée que l’art peut être un espace de dialogue et de réflexion sur l’identité, la spiritualité et la mémoire collective. Il nous invite à repenser notre rapport à l’autre et à notre héritage commun.