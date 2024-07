Dangote Group : Objectif de 30 milliards de dollars de revenus d’ici 2025

Le Groupe Dangote a dévoilé son ambition de générer environ 30 milliards de dollars de revenus d’ici l’année 2025, tout en visant à devenir le principal fournisseur de devises étrangères sur le marché des changes (Forex) à l’avenir. Une progression vertigineuse pour l’homme le plus riche d’Afrique.

Lors d’une visite de presse à la raffinerie Dangote, le président du groupe, Alhaji Aliko Dangote, a présenté ces objectifs et a indiqué que le groupe prévoit de devenir indépendant de la Banque centrale du Nigeria (CBN) en matière d’approvisionnement en devises. Il a souligné l’importance de diversifier les sources de revenus du groupe, réduisant la part de l’activité cimentière de 75 % à 15 % à l’avenir. De plus, il a mis en avant l’intention de rééquilibrer les revenus issus de l’EBITDA, en passant d’une base majoritairement nigériane à une base étrangère de 50 %. Le groupe projette également que les revenus en devises fortes représenteront 90 % de son chiffre d’affaires total.

En 2022, le groupe a enregistré des revenus de 5,4 milliards de dollars, ce qui signifie qu’il vise une augmentation de 455 % de ses revenus entre 2022 et 2025. Aliko Dangote a affirmé : « Nous essayons de nous affranchir totalement de la demande de devises étrangères auprès de la Banque centrale du Nigeria et de devenir le plus grand fournisseur de devises sur le marché des changes. »

Le groupe investira environ 900 millions de dollars pour mettre fin aux importations de sucre brut dans les quatre prochaines années, réitérant les déclarations faites lors de l’Assemblée générale annuelle de Dangote Sugar Plc.

Diversification et expansion

Le Groupe Dangote, avec ses activités variées couvrant l’agriculture, le pétrole et le gaz, les biens de consommation, le ciment, etc., envisage également de se lancer dans la fabrication de fer et d’acier, un secteur où le pays a investi des milliards au cours des cinquante dernières années.

L’année dernière, la raffinerie d’une capacité de 650 000 barils par jour a été mise en service, et a commencé ses opérations en début d’année. La raffinerie a déjà commencé à produire du diesel pour le marché intérieur, et la production de l’essence tant attendue est prévue pour le quatrième trimestre de cette année, selon les analystes de S&P Insights.

Impact sur l’économie et la monnaie locale

Aliko Dangote a déclaré que les importantes rentrées de devises prévues par ses entreprises renforceront automatiquement la valeur du Naira, la monnaie locale, sur le marché international. La raffinerie Dangote est la plus grande d’Afrique et la plus grande installation à train unique au monde.

Dangote a également annoncé son intention d’introduire en bourse la raffinerie de pétrole et de produits chimiques Dangote ainsi que Dangote Fertilizer Limited sur le Nigerian Exchange Group au premier trimestre 2025. Cette initiative permettra aux Nigérians de devenir actionnaires de ces entreprises.

Avec une capacité de stockage totale de 4,5 milliards de litres, suffisante pour couvrir 20 jours des besoins en brut du Nigeria et pour stocker des produits équivalents à 15 jours de consommation d’essence du pays, la raffinerie produira à terme 53 millions de litres d’essence par jour et 1,1 million de tonnes par jour. De plus, l’installation comprend une usine de polypropylène de 900 kilotonnes par an, avec des capacités de production de 36 000 tonnes par an pour le soufre et 585 000 tonnes par an pour le noir de carbone.

Engagement envers le développement local

Le vice-président de Dangote Industries Limited, Devakumar Edwin, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à renforcer les capacités locales dans les secteurs critiques de l’économie. Fatima Dangote, directrice exécutive des opérations commerciales du groupe, a souligné l’impact positif de l’entreprise sur l’économie et a salué l’engagement constant d’Aliko Dangote pour le développement du continent. Elle a rappelé que le groupe est non seulement le plus grand employeur privé de main-d’œuvre, mais qu’il figure également parmi les principaux contribuables du pays chaque année, respectant toutes les lois fiscales en vigueur.

Le Groupe Dangote continue ainsi de jouer un rôle crucial dans la transformation économique du Nigeria, avec une vision claire de l’avenir axée sur l’autosuffisance et le développement durable. Mais le plan ambitieux du Groupe Dangote s’inscrit dans un contexte économique nigérian complexe, marqué par une inflation élevée et des défis monétaires. Bien que les objectifs du groupe soient prometteurs pour l’économie nationale, ils comportent également des risques. La croissance rapide visée pourrait être freinée par des facteurs externes tels que l’instabilité des prix des matières premières, les fluctuations du marché pétrolier mondial, ou des changements réglementaires imprévus. De plus, la concentration d’une telle puissance économique dans un seul conglomérat soulève des questions sur la concurrence et la diversité du tissu économique nigérian.

Aliko Dangote : L’homme le plus riche d’Afrique

Aliko Dangote, fondateur et président du Dangote Group, est reconnu comme l’homme le plus riche d’Afrique. Né le 10 avril 1957 à Kano, au Nigeria, il a débuté sa carrière en 1978 en tant que commerçant de marchandises, notamment le ciment, le sucre et les céréales. Grâce à sa vision stratégique et son sens aigu des affaires, Dangote a réussi à transformer son entreprise en un conglomérat diversifié, opérant dans plusieurs secteurs clés de l’économie nigériane et africaine, tels que le ciment, l’agriculture, les biens de consommation, et plus récemment, le pétrole et le gaz.

Sa fortune est estimée à plusieurs milliards de dollars, ce qui fait de lui non seulement une figure emblématique du monde des affaires en Afrique, mais aussi un philanthrope influent, œuvrant pour le développement socio-économique du continent. Son engagement envers l’industrialisation de l’Afrique et la création d’emplois a fait de lui un modèle de réussite et une source d’inspiration pour de nombreux entrepreneurs africains.